İnternet Servislerinde Kesinti Sorunları Yaşanıyor

İnternet Servislerinde Kesinti Sorunları Yaşanıyor
Güncelleme:
Grafik tasarım uygulaması Canva, dil öğrenme servisi Duolingo ve diğer popüler internet servisleri, bulut tabanlı hizmetler için AWS kullanan sistemlerde yaşanan kesintiler nedeniyle erişim sorunları yaşıyor.

Grafik tasarım uygulaması Canva, dil öğrenme servisi Duolingo, geçici mesajlaşma uygulaması Snapchat ve video görüşmeler için kullanılan Zoom'un aralarında olduğu onlarca internet servisine erişimde sorunlar yaşanıyor.

Kesinti, bulut tabanlı hizmetler için Amazon Web Services (AWS) kullanan internet servislerini etkiliyor.

Dünya genelinde internet kesintilerini takip eden Downdetector'a göre Canva, Fortnite, Microsoft 365, Playstation Network, Roblox, Signal ve Slack gibi popüler servisler de sorundan etkilendi.

Haber gelişiyor...

