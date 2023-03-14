İnternet paylaşımı ücretli mi? Hotspot ücreti

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom için internet paylaşımı ücretli midir? Hotspot paketleri nedir ve nasıl kullanılır? İşte detaylar.

İnternete erişmek için belirli bir noktaya bağlı olduğumuz günler geride kaldı. Mobil erişim noktası (hotspot) sayesinde artık farklı cihazlar üzerinde kablosuz internetin keyfini çıkarmak mümkün. Peki internet paylaşımı yapmak ücretli midir? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hotspot ücreti ne kadar?

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom için internet paylaşımı

Mobil erişim noktası, Wi-Fi aracılığıyla diğer cihazlara internet erişimi sunulmasını mümkün kılar. Kişisel erişim noktası veya tethering olarak da adlandırılan bu hizmet sayesinde açık alanda, kafede, parkta ve toplu taşımada internet paylaşımı gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet paketine sahip olan bir hat üzerinden internet paylaşımını ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom dahil olmak üzere tüm operatörler için hotspot, ücretsiz şekilde kullanılabilir. Ancak Turkcell tarafından 2018 yılında alınan karara göre, ücretsiz paylaşım için müşterilerin "Hızlı Giriş" kullanması gerekiyor.

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Turkcell hotspot için Hızlı Giriş nedir, nasıl kullanılır?

Hotspot için ek ücret ödemek istemeyen Turkcell müşterileri, internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya 'Hızlı Giriş' üzerinden giriş yapmak zorunda. Açılan ekrana telefon numarasını giren kullanıcılar, herhangi bir ücretlendirmeye tabi tutulmayacak. Ancak bunu tercih etmezseniz, aylık belirli bir ücret karşılıkla hotspot interneti açabilirsiniz.

Türk Telekom ve Vodafone müşterilerinin ise ücretsiz şekilde internet paylaşımı yapabileceğini belirtmekte fayda var. Yani Türk Telekom veya Vodafone kullanıcısıysanız, akıllı telefonunuzdan mobil erişim noktasını açabilir ve internetinizi paylaşmaya başlayabilirsiniz.

Hotspot paketleri nedir?

Hattınıza tanımlanmış internet paketine ek olarak her operatörün Hotspot paketi adıyla ek paketler sunduğunu belirtmek gerekiyor. Fiyatlandırmalar operatörlere göre değişiklik gösterse de, bu paketlerin aylık kullanımlar için sunulduğunu hatırlatalım.

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