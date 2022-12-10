İnternet hız rekoru kırıldı!

Japonya'da internet hız rekoru aşıldı. Araştırmacılar, saniyede tüm internet trafiğinin neredeyse iki katı veri aktarmayı başardı.

Japonya'da yürütülen yeni bir araştırma sonucunda internet hız rekoru kırıldı. Japon bilim insanlarının gerçekleştirdiği test, saniyede tüm internetin neredeyse iki katı veri göndermenin mümkün olduğunu gösterdi.

Japonya'da 1,02 petabit/sn internet hızına ulaşıldı

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT), saniyede 1,02 petabit veri aktarımı gerçekleştirerek yeni bir veri aktarım rekoru kırdı. Araştırmacılar yalnızca bir ışık kaynağı ve optik çiple bu hıza ulaştıklarını belirtti. Ayrıca günümüzde kullanılan altyapının bu hıza ayak uydurabileceğini aktardı.

Konuyla ilgili hazırlanan raporda, "Deneysel olarak 223 dalga boyu kanalını kullanarak 37 çekirdekli, 7.9 km uzunluğunda bir fiber üzerinden saniyede 1,02 petabit veri iletimini yakaladık" denildi. Bu hız, küresel internet trafiğinin neredeyse iki katının bir saniyede iletilebileceği anlamına geliyor.

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NICT araştırmacıları, daha fazla şerit ekleyerek bir yolun kapasitesini artırmaya benzer şekilde, veri iletmek için sadece daha fazla kablo eklemenin mümkün olduğunu söyledi. Ancak internet kapasitesini sonsuza dek bu şekilde yükseltmek mantıklı değil.

Bu yüzden NICT, frequency combs (frekans tarağı) adı verilen lazer kaynağını tercih ediyor. Optik çip, lazeri tam ışık spektrumuna bölüyor ve yüzlerce farklı renk üretilerek bir frekans tarağı oluşturuyor. Bu renklerin her birine ise veri işleniyor.

Araştırmacılar, laboratuvar ortamındaki bu deneylerin günümüz altyapısına da uyarlanabileceğini düşünüyor. Yani yakın gelecek, saniyede 12.500 TB veriye eşdeğer olan 100 Pbit/s internet hızı mümkün olabilir.

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