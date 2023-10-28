İnternet faturalarının artmasıyla birlikte, uygun fiyata internet hizmeti nasıl alabileceğinizi anlatıyoruz. TurkNet'in 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile internet hizmetinizi daha uygun hale getirebilirsiniz. Ayrıca, ödeme seçenekleri ve iptal imkanları hakkında bilgi veriyoruz.

İnternet Faturanızı Daha Ucuza Nasıl Getirebilirsiniz?

İnternet, artık günlük hayatta bir zorunluluk haline geldi. Hemen hemen herkesin evinde kullandığı internet için ödenen faturalar ise can sıkıcı bir hal aldı. İçeriğimizde internet faturanızı daha ucuza nasıl getirme yönteminden bahsediyoruz.

Uygun fiyata internet mi?

12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile internet hizmetinizi daha uygun hale getirebilirsiniz. Fiyat değişikliklerinden etkilenmemek için 12 aylık faturanızı tek seferde ödeyerek her ay 299,90 TL yerine 279,90 TL'den bir yıl boyunca sabitleyebilirsiniz.

Ödeme kısmında ise bankanızca size sunulan 6 aya varan taksit seçenekleri de mevcut. Ek olarak bunun bir taahhüt olmadığını belirtelim. İstediğiniz anda iptal ederek kullandığınız dönemden kalan parayı da iade olarak alabilirsiniz.

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12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı

12 ay boyunca sabit fiyat

Tek çekim ya da bankanızca sunulan 6 aya varan taksit imkanı

Dilediğinizde iptal etme özgürlüğü ve para iadesi

Öte yandan verilecek hizmetin sabit bir hıza bağlı olmadığının altını çizelim. Hizmet, ev adresinizin alabileceği maksimum hızı size sunuyor. Bu hızı öğrenmek için TurkNet'in web sayfasına gidip adres bilgilerini girerek öğrenebilirsiniz.