Internet Explorer'ın rafa kaldırılması için son güncelleme!

Internet Explorer 11 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Microsoft'un son açıklamasına göre tüm IE11 kullanıcıları Edge'e yönlendirildi.

Yıllarca Windows için varsayılan tarayıcı olduktan sonra Microsoft, Internet Explorer 11'e veda etti. 14 Şubat'ta yayınlanan son güncellemeyle birlikte Microsoft Edge için IE 11'i devre dışı bıraktı. Geçen yıldan beri Internet Explorer'ın aktif olarak desteklenmediğini düşünürsek, bu güncelleme şaşırtıcı değil.

Internet Explorer 11 gitti, Microsoft Edge geldi

Microsoft, Windows yerine Microsoft Edge'e varsayılan tarayıcı güncellemesi yapmayı seçti. Şirket tarafından paylaşılan güncellemenin amacı, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve hala IE11 kullanan müşterilerini Microsoft Edge'e geçirmelerine yardımcı olmaktı.

Halihazırda IE11'den Microsoft Edge'e IE moduyla geçiş yapmış olan kuruluşlar, IE11 masaüstü uygulamasının kalıcı olarak devre dışı bırakılmasından etkilenmeyecek. IE11 kullanan müşteriler ise geçişlerini 14 Şubat itibarıyla tamamlamış olmalı. Microsoft'un açıklamasına göre, Internet Explorer'a erişim kaybedildiğinde "geniş ölçekte iş kesintisi" yaşanabilir.

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Yaklaşan değişikliğe rağmen, bazı kullanıcılar birkaç ay daha Başlat Menüsünde ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesini görmeye devam edebilir. Microsoft, Windows'taki bu simgelerin 13 Haziran 2023'te yayınlanması planlanan aylık Windows güncellemesiyle kaldırılacağını duyurdu.

Microsoft, yeni tarayıcısı Microsoft Edge için tasarladığı yerleşik Internet Explorer modu (IE modu) aracılığıyla Internet Explorer tabanlı web sitelerini ve uygulamaları desteklemeye devam edecek. Yalnızca Internet Explorer 11'de çalışan siteler, "Sitenin Internet Explorer'da yeniden yüklenmesine izin ver" komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.

14 Şubat'tan itibaren Internet Explorer'ın Edge'e yönlendirdiğini belirtelim. Yani IE 11 uygulamasını açsanız bile otomatik olarak Microsoft Edge'i açmış olacaksınız. Microsoft'un açıklamasına göre hiçbir kullanıcıya alternatif sunulmayacak.

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