Intel Yeni İşlemciler ve Yapay Zeka Ürünlerini Tanıttı

Intel, lansman etkinliğiyle birlikte en yeni işlemcilerini ve yapay zeka ürünlerini tanıttı. Yeni çipin bilgi işlem gücü için bulut veri merkezlerinden yararlanmak yerine dizüstü bilgisayarda yapay zeka sohbet robotu çalıştırabileceği belirtildi. Intel'in yeni trendleri yakalamayı hedeflediği ve rekabetin artmasıyla kaliteli ürünlerin çıkabileceği vurgulandı.

Intel az önce yaptığı lansman ile birlikte en yeni işlemcilerini ve yapay zeka ürünlerini tanıttı. Lansmana basının yoğun ilgisiyle beraber en yeni Intel teknolojileri de paylaşıldı. Yeni iGPU bunlar arasında. Fakat lansmanla birlikte Intel'in çok büyük bir iddiası yenilenmiş oldu. İşte Intel ve yapay zeka konusunun detayları…

Intel yapay zekaya hükmetmeyi planlıyor!

Intel'in Aralık ayında piyasaya süreceği yeni işlemcileriyle birlikte rekabet artmaya devam edecek. Bu kapsamda marka piyasaya sürülecek yeni çipin bilgi işlem gücü için bulut veri merkezlerinden yararlanmak yerine dizüstü bilgisayarda üretken bir yapay zeka sohbet robotu çalıştırabileceğini söyledi.

Bu özellikler şimdilik tanıtılmadı fakat Intel'in Silikon Vadisi'nde yapmayı planladığı bir geliştirici konferansında tanıtılacak. Bu özellik sayesinde şirketler kişisel ve müşteri verilerini tehlikeye atmadan kolayca ChatGPT tarzı teknolojileri test edebilirler. Bu, Intel'in bugünkü etkinliğinde tanıttığı "Meteor Lake" dizüstü bilgisayar çipinde yerleşik olan yeni yapay zeka veri işleme özellikleri ve şirketin piyasaya sürdüğü yeni yazılım araçlarıyla mümkün olacak.

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Intel yöneticileri ayrıca şirketin gelecek yıl "Arrow Lake" adlı yeni bir çip modelini tanıtacaklarını ve Intel'in tekrardan eski günlerdeki gibi 1. sırada olacağına söz verdiler. Bir dönem x86 ile sürdürülen sultanlık dönemi AMD'nin Ryzen serisi ve Apple'ın Intel işlemcili Mac'ler yerine Apple M işlemcilerine geçmesiyle tehlikeye girdi.

Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında ise Intel'in yeni trendleri ilk yakalayan şirket olmayı hedeflediğini görebiliyoruz. Bu durum AMD ve Apple gibi çip üreticileri için de bir fırsat ayrıca. Çünkü bir pazarda ne kadar çok rekabet ederseniz o kadar kaliteli ürün çıkartabilirsiniz. Bu da genel fayda da tüketici odaklı diyebiliriz.

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