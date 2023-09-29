Intel, yapay zeka teknolojilerini tanıttı

Intel, yapay zekanın hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayan teknolojileri tanıttı. Şirket, yapay zekayı her yerde ve tüm iş yüklerinde kullanılabilir hale getirecek çözümler sunuyor.

Intel, her yıl düzenlediği Intel Innovation etkinliğinin üçüncüsünde, yapay zekanın hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayan müşteriler, uç ağ ve bulut dahil olmak üzere tüm iş yüklerine erişimi kolaylaştıran bir dizi teknolojiyi tanıttı.

Intel: Yapay zeka, her yerde kullanılacak!

Dünya yapay zekaya doğru büyük bir değişim geçirirken bizler de "silikon"un yarattığı yeni bir genişleme çağına da giriyor. Yapay zeka destekli sistemlerin, özerklik ve etkinlikle donatıldığı bu "silikon", günlük hayatın bir parçası olarak bilgiye dayalı ve fiziksel görevleri yerine getirmemize yardımcı oluyor.

Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Serkan Civlik etkinlikte "dünyada yapay zeka teknolojilerinde bir artışa tanık olmaya başladığımız şu günlerde, şirket özellikle veri merkezi yönetimiyle ilgili olarak yeni küresel stratejisinin bir parçası olarak yapay zeka teknolojilerine odaklanmaya çalışıyor.

Gelecekteki çözüm ve teknolojilerde yararlanmak için çevresel cihazlardan üretilen verilere güvenmek." Yapay zeka üzerine. 2026 yılına kadar verinin yüzde 50'sinin çevresel cihazlardan üretileceğini ve bu cihazların arasında telefon, televizyon, araba ve hatta trafik ışıkları gibi akıllı cihazların yer aldığını belirtti.

Intel Innovation'da şirket, yapay zekayı her yerde ve tüm iş yüklerinde hale getirecek teknolojileri tanıttı. Bu teknolojiler, bulutta yapay zeka çözümlerine kolay erişim, rakip tekliflere kıyasla veri merkezleri için yapay zeka hızlandırıcıları için daha iyi fiyat performansı, 2024 yılında on milyonlarca yeni yapay zeka özellikli Intel cihazının sevkiyatı ve uçta güvenli yapay zeka dağıtımlarını destekleyen araçları içeriyor.

Bu bağlamda şirket, geliştiricilerin yapay zeka ve HPC uygulamalarını ve çözümlerini kolayca keşfetmeleri ve uygulamaları için kapıları açan bir platform olan Intel Cloud Developer'ın genel kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu ekosistem, Intel'in CPU'ları, GPU'ları ve bulut üzerinden yapay zeka hızlandırıcıları tarafından destekleniyor ve geliştiricilere yapay zeka uygulamaları geliştirmek için çeşitli işlem kaynaklarına erişim sağlıyor.