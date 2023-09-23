Intel, yapay zeka fırsatlarını herkes için erişilebilir hale getiriyor

Intel Teknolojiden Sorumlu Başkanı Greg Lavender, Intel'in geliştirici öncelikli, açık ekosistem felsefesinin, yapay zeka fırsatlarının herkes için erişilebilir olmasını sağlama amacına nasıl hizmet ettiğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Intel, güvenli yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştıran ve bu çözümlerin bakımı ve ölçeklendirilmesi için gereken yatırımı düşüren araçlar sunarak, geliştiricilerin yapay zekayı her yere taşımalarını sağlıyor.

SDN Kurucusu Hakkı Alkan'ın katıldığı Intel Innovation 2023'ün ikinci gününde Intel Teknolojiden Sorumlu Başkanı Greg Lavender, Intel'in geliştirici öncelikli, açık ekosistem felsefesinin, yapay zeka fırsatlarının herkes için erişilebilir olmasını sağlama amacına nasıl hizmet ettiğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Bilgisayar işlemcilerine yapay zeka geliyor!

Yapay zekadan yararlanmak isteyen geliştiriciler, istemci ve uçtan veri merkezi ve buluta kadar çözümlerin yaygın olarak kullanılmasını engelleyen zorluklarla karşı karşıya. Intel ise açıklık, seçim, güven ve güvenliği temel alan, yazılım tanımlı, silikon hızlandırmalı bir yaklaşımla bu zorlukların üstesinden gelme kararlılığını sürdürüyor. Intel, güvenli yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştıran ve bu çözümlerin bakımı ve ölçeklendirilmesi için gereken yatırımı düşüren araçlar sunarak, geliştiricilerin yapay zekayı her yere taşımalarını sağlıyor.

"Geliştirici topluluğu, endüstrilerin hem bugün hem de gelecekte çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yapay zekadan yararlanmalarına yardımcı olan katalizördür" diye belirten Lavender, şöyle ekledi: "Yapay zeka, sorumlu bir şekilde kullanılmak üzere herkes tarafından erişilebilir olabilir ve olmalıdır. Geliştiricilerin donanım ve yazılım seçimleri sınırlı olduğunda, küresel ölçekte yapay zekanın benimsenmesine yönelik kullanım durumları kısıtlı olacak ve muhtemelen sunabilecekleri toplumsal değer de sınırlı kalacaktır."

Lavender, etkinliğin ikinci günü yaptığı konuşmada, Intel'in donanım ve ürün yazılımı bütünlüğünü doğrulamak için Intel Şeffaf Tedarik Zinciri ve bellekteki hassas verilerin korunmasına yardımcı olmak için gizli bilişim sağlamak da dahil olmak üzere uçtan uca güvenlik konusundaki kararlılığının altını çizdi. Bugün Intel, yeni bir kanıtlama hizmetinin genel kullanıma sunulması da dahil olmak üzere birçok yeni araç ve hizmetle platform güvenliği ve veri bütünlüğü korumasını genişletiyor.

Kanıtlama hizmeti, Intel Trust Authority adı verilen yeni bir güvenlik yazılımları ve hizmetleri portföyünün ilk ürünü. Güvenilir yürütme ortamı bütünlüğü, politika uygulaması ve denetim kayıtlarının birleşik ve bağımsız bir değerlendirmesini sunan bu hizmet; çoklu bulut, hibrit, şirket içi ve uç dahil olmak üzere Intel gizli bilişimin dağıtıldığı her yerde kullanılabilir.

Intel Trust Authority ayrıca, hassas fikri mülkiyet (IP) ve verilerin makine öğrenmesi uygulamalarında, özellikle de mevcut ve gelecek nesil Intel Xeon işlemcilerde çıkarım yaparak işlendiği gizli bilişim ortamlarının güvenilirliğini sağlamaya yardımcı olarak gizli yapay zekayı etkinleştirmede olmazsa olmaz bir yetenek haline de gelecek.