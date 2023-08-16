Intel ve Tower Semiconductor birleşme anlaşmasını sona erdirdi

ABD'li mikroçip üreticisi Intel, yarı iletken şirketi Tower Semiconductor ile olan birleşme anlaşmasını fesih ettiğini duyurdu. Anlaşmanın fesih nedeni, gerekli yasal izinlerin zamanında alınamaması olarak açıklandı. Intel, fesih hükümlerine uygun olarak Tower Semiconductor'a 353 milyon dolar ödeyecek.