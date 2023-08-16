Intel ve Tower Semiconductor birleşme anlaşmasını sona erdirdi
Teknoloji Haberleri
ABD'li mikroçip üreticisi Intel, yarı iletken şirketi Tower Semiconductor ile olan birleşme anlaşmasını fesih ettiğini duyurdu. Anlaşmanın fesih nedeni, gerekli yasal izinlerin zamanında alınamaması olarak açıklandı. Intel, fesih hükümlerine uygun olarak Tower Semiconductor'a 353 milyon dolar ödeyecek.
NEW ABD'li mikroçip üreticisi Intel, yarı iletken şirketi Tower Semiconductor ile birleşme anlaşmasını karşılıklı olarak sona erdirdiğini açıkladı.
Intel'den yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın fesih nedeninin, gerekli yasal izinlerin zamanında alınamaması olduğu belirtildi.
Anlaşmanın fesih hükümlerine uygun olarak Intel'in Tower'a 353 milyon dolar ödeyeceği kaydedildi.
Intel'in, şubat ayında İsrail merkezli Tower Semiconductor'ı 5,4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirilmişti.
Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 12 ay içinde tamamlanmasının beklendiği aktarılmıştı.