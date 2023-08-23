Intel, Arc serisinin ekran kartı modelleriyle pazarda istediği başarıyı yakalayamadı. Fakat şirketin giriş seviyesine hitap eden bir modeli için dağıtıma çıkardığı güncelleme dikkat çekiyor. Intel, sürücü güncellemesi yoluyla Arc A380 ekran kartına hız aşırtma (overclock) uyguladığını ifade etti.

Intel, Arc serisinin ekran kartı modelleriyle pazarda istediği başarıyı yakalayamadı. Fakat şirketin giriş seviyesine hitap eden bir modeli için dağıtıma çıkardığı güncelleme dikkat çekiyor. Intel, sürücü güncellemesi yoluyla Arc A380 ekran kartına hız aşırtma (overclock) uyguladığını ifade etti.

Intel, ucuz ekran kartına güncellemeyle hız aşırtma uyguladı

Intel, AMD ve Nvidia'nın giriş seviyesi modellerine karşı rekabet etmek için ilginç bir yöntem denemeye başladı. Uygun fiyatlı olmasıyla bilinen Arc A380, saat hızında performans artışı yaşatan bir sürücü güncellemesi aldı.

Birçok donanım üreticisi, giriş seviyesindeki modellerin kararlılığını korumak için hız aşırtma yapılmasını engelliyor. Intel ise A380 ile tam tersi bir yaklaşımı benimsedi. Yeni bir sürücüsü güncellemesiyle Intel, A380'in temel saat hızını yüzde 7,5 oranında artırdı. Böylece ekran kartını 2000MHz'den 2150MHz'e yükseltti.

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Bu hız aşımı A380'in performansını neredeyse iki katına çıkaracak gibi görünüyor. Daha önceki bir güncellemeyle DirectX 11 oyunlarında yüzde 19 ve DirectX 9 oyunlarında ise yüzde 40'ın üzerinde bir performans artışı sağlandı.

Şirket, yeni güncellemeyi BIOS yoluyla dağıtıma çıkaracağını söyledi. Bu durum ise A380 sahiplerinin herhangi bir şey yapmadan, sadece güncellemeyi kurarak hız aşırtması almasını sağlıyor.

150MHz'lik (veya yüzde 7,5'lik) hız aşırtma küçük olsa da, Intel'in giriş seviyesi Arc modellerini güncelleme yoluyla desteklemesi dikkat çekiyor. Intel Arc A380 fiyatının 120 dolar seviyesinde olduğunu da belirtelim.

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