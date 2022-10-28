Intel üçüncü çeyrekte yeniden kâra geçti!

Intel kendisi için oldukça zorlu geçen 454 milyon dolar net zarar açıkladığı ikinci çeyreğin ardından yeniden toparlanmaya çalışıyor.

Son yıllar birçok teknoloji şirketinde olduğu gibi Intel için de zorlu geçiyor. Intel kendisi için oldukça zorlu geçen 454 milyon dolar net zarar açıkladığı ikinci çeyreğin ardından yeniden toparlanmaya çalışıyor. Teknoloji devi 2022 yılı üçüncü çeyrek rapolarını paylaştı.

Intel zorlu dönemi atlatmış gibi görünüyor

2022'nin üçüncü çeyreği için Intel, bir önceki çeyreğe göre 3,9 milyar dolarlık bir düşüşle 15,3 milyar dolar gelir bildirdi. Şirket, zorlu geçen ikinci çeyreğin ardından yeniden kar eden şirket kimliğine bürünmüş gibi görünüyor. Şirket, tarihsel normlarınınn oldukça altında kalmış olsa da 1 milyar dolarlık net kar açıkladı.

Aslına bakılırsa şirket hala zarar etmeyi sürdürüyor; Intel'in faaliyet gelirine baktığımızda 175 milyon dolarlık zarar görüyoruz. Şirketi bu üç aylık dönemde ise 1,2 milyar dolarlık vergi avantajı kurtarmış gibi görünüyor.

Intel'in yeni işlemcisinden dünya rekoru!

Bununla birlikte, 2. çeyrekte aldığı darbeden sonra, Intel yavaş da olsa kendisini kurtarmaya başladığını söyleyebiliriz. Her ne kadar şimdiye kadarki verilerinin oldukça altında olsa da şirketin brüt kar marjı yüzde 42,6'ya çıkmış durumda. Böylelikle şirketin faaliyet geliri pozitif rakamlarda kalabiliyor.

Intel'de en çok gelir getiren kalem ise her zamanki gibi Müşteri Bilgi İşlem Grubu oluyor. 8,1 milyar dolarlık gelir getiren bölüm, önceki çeyreğe göre yüzde 5'lik artış kaydetmiş durumda. Diğer yandan önceki senenin aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda yüzde 17'lik kayıp görüyoruz.