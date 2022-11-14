Intel, Türk araştırmacı önderliğinde Deepfake videolara savaş açtı!

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok farklı tabir hayatımıza girdi. Bunlardan bir tanesi de 'Deepfake'. İngilizce'deki deep (derin) ve fake (sahte) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan Deepfake; herhangi bir kişinin aslında bulunmadığı video ya da fotoğraflara eklenmesine deniyor.

Intel, FakeCatcher ile sahte videoları tespit edecek

Yapay zeka teknolojisinin alt dallarından biri olan derin öğrenme ile geliştirilen sahte görseller ya da videolar her geçen gün gerçeğe daha yakın bir hale geliyor. Bu durumda birçok tehlikeyi ve yanılgıyı da beraberinde getiriyor. İşte bu konuda Intel yeni çalışmasını bizlerle paylaştı.

Intel'in Sorumlu Yapay Zeka çalışmasının bir parçası olarak şirket, sahte videoları yüzde 96 doğruluk oranıyla tespit edebilen bir teknoloji olan FakeCatcher'ı geliştirdi. Intel'in deepfake tespit platformu, sonuçları milisaniyeler içinde oluşturabilen dünyanın ilk gerçek zamanlı deepfake algılayıcısı olarak öne çıkıyor. Bu teknolojide ise Türk araştırmacı İlke Demir'in imzası bulunuyor. Bu da bizim için bir diğer gurur kaynağı.

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Derin öğrenme tabanlı algılayıcıların çoğu, orijinal olmayan belirtileri bulmaya çalışmak ve bir videoda neyin yanlış olduğunu belirlemek için ham verilere bakar. Buna karşılık FakeCatcher ise gerçek insan özelliklerini sahte videolarla karşılaştırıyor.

Bu teknoloji sahte kimlikleri algılamak için video piksellerindeki "kan akışını" analiz ediyor. Kalplerimiz kan pompaladığında damarlarımız renk değiştirir. Bu kan akışı sinyalleri yüzün her yerinden toplanır ve algoritmalar bu sinyalleri uzay-zaman haritalarına çevirir. Ardından, derin öğrenmeyi kullanarak bir videonun gerçek mi yoksa sahte mi olduğu bu sayede anında tespit edebiliyor.

Deepfake videolar giderek büyüyen bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Deepfake görsel ve videolar ile birçok kişi yanıltılabilir ya da dolandırılabilir. Bu konuda birçok şirket karşı önlem almaya başlamış durumda. Intel'in bu konudaki yeni teknolojisi ise durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

FakeCatcher başta küresel haber kuruluşları olmak üzere insanlarda yanılgı oluşturabilecek sosyal medya platformları tarafından da kullanılabilir. Peki siz Intel'in deepfake algılayıcısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.