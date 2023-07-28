Intel CEO'su, şirketin ikinci çeyreğine ait finansal sonuçları açıklarken ilerleyen dönemlere ait planlarını da ifade etti. Bu planlara göre Intel, tüm ürünlerine yapay zeka ekleyecek.

Yapay zeka alanında teknoloji şirketleri arasındaki yarış devam ediyor. Bu şirketlerden biri de Intel olacak gibi görünüyor. Intel CEO'su, bugün şirketin ikinci çeyreğine ait finansal sonuçları açıklarken ilerleyen dönemlere ait planlarını da ifade etti. Bu planlara göre Intel, tüm ürünlerine yapay zeka ekleyecek. İşte detaylar!

Intel, tüm ürünlerine yapay zeka ekleyecek!

Teknoloji dünyasında yapay zeka, farklı bir boyut haline geldi. Bununla birlikte pek çok teknoloji şirketi yapay zekayı bünyesine eklemeye başladı. Bu şirketlerden biri de Intel. Şirket CEO'su Pat Gelsinger, bugün şirketin ikinci çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı.

Bu açıklamaların yanı sıra gelecekle ilgili de planlarını paylaştı. Gelsinger, ürettikleri her ürüne yapay zeka eklemeyi düşündüklerini belirtti. Tüm bunlarla birlikte şirket bu yılın sonunda makine öğrenimi için yerleşik bir nöral işlemciye sahip olan çipi Meteor Lake'i piyasaya sunacak.

Intel ve Apple üzgün! Dünyanın en hızlı laptop işlemcisi üretildi

Şirket daha öncesinde sadece premium yeni Ultra işlemcilerinin yapay zeka işlemcilerine sahip olacağını söyledi. Ancak CEO'nın bu açıklamasıyla birlikte gördüğümüz tüm Intel ürünlerinde yapay zeka olacak gibi duruyor. CEO, konuyla ilgili olarak şu sözleri kullandı:

"(…) Yapay zeka, gelecekte benimki de dahil olmak üzere her işitme cihazında olacak. İster bir müşteri, ister perakende ve üretim ve endüstriyel kullanım durumları için bir uç platform, ister bir kurumsal veri merkezi olsun, 10 megavatlık özel bir çiftliği ayağa kaldırmayacaklar. (…)"

Intel CEO'sunu bu şekilde bir açıklama yapması oldukça normal. Nedeni de yapay zeka bulutuna güç sağlayan çipleri Intel'in değil Nvidia'nın yapması oluyor.

Peki, siz Intel yapay zeka adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!