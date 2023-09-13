Intel Thunderbolt 5 Teknolojisi Tanıtıldı

Intel neredeyse bir yıldır Thunderbolt 5'in tanıtımını yapıyor ancak şirket nihayet teknolojiyi tamamen tanıttı. Thunderbolt 5, tek bir kablo kullanarak daha fazla ve daha hızlı ekran desteğinin yanı sıra daha güçlü şarj özellikleriyle Thunderbolt 4'ten üç kat daha fazla, 120 Gbps'ye kadar bant genişliği sunacak. Peki bunların yanında Thunderbolt 5'in avantajları neler olacak?

Intel neredeyse bir yıldır Thunderbolt 5'in tanıtımını yapıyor ancak şirket nihayet teknolojiyi tamamen tanıttı. Thunderbolt 5, tek bir kablo kullanarak daha fazla ve daha hızlı ekran desteğinin yanı sıra daha güçlü şarj özellikleriyle Thunderbolt 4'ten üç kat daha fazla, 120 Gbps'ye kadar bant genişliği sunacak. Peki bunların yanında Thunderbolt 5'in avantajları neler olacak?

Thunderbolt 5, selefinden çok daha hızlı

Thunderbolt 5'in en büyük avantajı, tek bir USB Type-C kablo kullanarak ne kadar veri taşıyabileceği. Thunderbolt 5 ile bu, Thunderbolt 4'ün sunduğu 40 Gbps'yi üç katına çıkararak 120 Gbps'ye kadar çıkarıyor. Ancak bu konuda bir uyarı var. Bu bant genişliği yalnızca özel bir iletim modu kullanıldığında elde edilebiliyor.

Temel olarak, Thunderbolt 5 bağlantısında her biri 40 Gbps taşıyan dört şerit bulunuyor. Standart bir konfigürasyonda, her yönde iki şerit kullanacak ve Thunderbolt 4'ün sunduğunun iki katı olan 80 Gbps çift yönlü bant genişliği sağlayacak.

Ancak aşırı yüksek çözünürlüklü ekranlar gibi daha fazla bant genişliğinin gerekli olduğu bir senaryo tespit ederse Thunderbolt 5, şeritleri üçü aynı yöne gidecek şekilde yeniden yapılandırabilir ve bilgisayarınızın 40 Gbps'ye kadar veri alırken 120 Gbps veri iletmesine olanak tanır.

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Bu inanılmaz derecede yüksek bant genişliği, 144Hz'de çalışan üç adede kadar 4K ekranın desteklendiği tamamen yeni ekran yapılandırmalarının desteklenmesine olanak tanıyor. Oyuncular için de iyi haberler var; Intel, 540Hz yenileme hızına kadar ulaşan ekranlar için umut vaat eden destek sunuyor.

Thunderbolt 5 ile gelen diğer bir değişiklik de bilgisayarınızı 240 W'a kadar şarj etme desteğidir; bu da bunu yaratıcılar veya oyun bilgisayarları gibi daha fazla güce ihtiyaç duyan dizüstü bilgisayarlar için biçilmiş kaftan yapıyor. Thunderbolt 4'te maksimum şarj hızı 140W iken yalnızca 100W gerekliydi.

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