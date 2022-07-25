Intel, tek satır kod ile 100 kat performans artışı sağladı!

Yazılımcılar veya konuya az çok hakim olanların bileceği gibi bazen kodların içerisindeki tek bir hata bile sistemin işleyişini direkt olarak etkileyebilir. Hatta çalışmamasına bile neden olabilir. Intel de benzer bir yazılım sorunu yaşıyordu, fakat tek satır kod ile ekran kartı yazılımı içerisindeki problemi çözmeyi ve tahmin edilemeyecek kadar yüksek bir performans artışı sağlamayı başardı.

Intel, ekran kartı yazılımı içerisindeki problemi çözdü! Performans 100 kat arttı

Intel, ekran kartı yazılımı içerisinde bulunan bir hayatı keşfetti. Söylenene göre bu problem ışın izleme performansının düşmesine yol açıyordu. Şimdi ise bu sorunu kökten çözen yeni bir güncelleme paylaşıldı. Yeni yazılımı kontrol eden analistler, durumu şaşkınlık içerisinde anlatıyor.

Yazılımın sorunlu sürümündeki hatanın, Vulkan ışın izleme teknolojisinden kaynaklandığı söyleniyor. Buna göre yazılım, ekran kartı üzerindeki yerel bellekler (GDDR6 RAM) modülleri yerine sistem belliğini (anakarta bağlı olan RAM'ler) kullanıyordu. Bu da performansta oldukça büyük bir düşüşe neden oluyordu.

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Fakat yeni güncellemeyi inceleyen analistler, Intel'in tek bir kod satırında yaptığı değişiklik ile ışın izleme performansında 100 kata yakın bir oranda daha yüksek sonuç almasını sağladı. GDDR6 yerine DDR4 ya da yeni nesil DDR5 sistem belleklerini kullanmanın performans kaybı yaratacağını tahmin etmek zor değil. Ancak bu kadar yüksek bir artışı kimse öngörmüyordu.

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