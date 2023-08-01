Intel, NVIDIA ve AMD'ye rakip olmak için yeni ekran kartlarını tanıttı

Intel, ARC serisi ile ekran kartı yarışında NVIDIA ve AMD'ye rakip olma niyetinde. Şirket, A570M ve A530M modellerini sessizce duyurdu. A570M, A550M'nin güçlendirilmiş bir versiyonu olarak nitelendirilirken, A530M ise Intel'in ilk GPU'su olarak karşımıza çıkıyor.

Intel, ARC serisi ile ekran kartı yarışında NVIDIA ve AMD'ye rakip olma niyetinde. Ekran kartı konusunda rakipleri ile yarışmak için yeni modeller tanıtmaya devam eden şirket, geçtiğimiz günlerde sessizce iki yeni ekran kartını daha duyurdu.

Intel A570M ve A530M internet sitesinde ortaya çıktı

Daha önce A770M, A730M, A550M, A370M ve A350M modellerini tanıtan Intel, şimdi de A570M ve A530M modelleri ile karşımıza çıkıyor. Hiçbir duyuru yapılmadan şirketin internet sayfasında beliren bu iki ekran kartı, dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak.

Intel'in yayınladığı bilgilere göre, A570M, mevcut A550M'nin biraz güçlendirilmiş bir versiyonu olarak nitelendirilebilir. A550M'de olduğu gibi 16 Xe çekirdeğe sahip olan A570M, 1,3 GHz'lik daha yüksek bir hız sunuyor. Yeni ekran kartının gücünün ise 75W ile 95W arasında değiştiği ifade edilyor.

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Diğer yandan A530M ise 12 Xe çekirdeğe sahip Intel imzalı ilk GPU olarak karşımıza çıkıyor. 1.3 GHz'lik hıza sahip olan ekran kartı, performans anlamında A550M'in gerisinde kalıyor. Bu ekran kartının çalışma aralığı ise 65W ila 95 W olarak belirtiliyor.

Intel mobil ekran kartı özellikleri:

ModellerA770MA730M A570MA550M A530MA370MA350MXe çekirdekleri3224 1616 1286Yürütme birimi512384 256256 19212896FP32 çekirdekleri40963072 20482048 15361024768GPU Clock (MHz)16501100 1300900 130015501150Bellek16GB G66/12GB G6 –8GB G6 –4GB G64GB G6Bellek veriyolu256-bit192-bit –128-bit –64-bit64-bitTGP120-150W80-120W 75-95W60-80W 65-95W35-50W25-35W

Intel, ARC serisi ise ekran kartı piyasasında adından söz ettirme niyetinde. Peki siz Intel ve yeni ARC serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.