Intel kendiyle yarışıyor! Hız aşırtma rekoru tekrar kırıldı

Geçtiğimiz dönemde 8.8 GHz üstü hıza ulaşan Intel Core i9-13900K bu kez kendi hız aşırtma rekorunu kırdı. İşte detaylar...

İşlemciler, çalışma saat frekansları ve ulaşabildikleri en yüksek seviyeler üzerine yapılan araştırmalar uzun zamandır donanımseverlerin radarında. Bugün itibariyle önce 8 GHz, sonra da 8.80 GHz hıza ulaşarak dünyanın en hızlı işlemcisi unvanını ele geçirmeyi başaran Intel i9-13900K, yeni bir eşiği geride bıraktı.

Intel i9-13900K, 9.008 GHz ile kendi hız aşırtma rekorunu kırdı!

Intel, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olan Core i9-13900K başta olmak üzere 13. Nesil Intel Core işlemci ailesini tanıttı. Bu yeni seri en iyi oyun, akış ve kayıt deneyimi için 24 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına kadar ve de 5,8 GHz'e kadar çarpıcı saat hızlarına sahip birçok masaüstü işlemcisini içeriyor.

Tabii şüphesiz ki içlerinde en popüler olanı bugün itibariyle 9 GHz üstünde çalışma saat frekansına ulaşarak kendi hız aşırtma rekorunu kıran Intel i9-13900K. Normal şartlarda 3 GHz seviyesinde çalışan bu işlemci kullanım sırasında kolayca 5.8 GHz'ye ulaşabiliyor.

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Jon Sanström ve Pieter Plaisie geçtiğimiz dönemde bu işlemciyi hız aşırtma testine soktuklarında 8.8 GHz'ye kadar zorlayabilmişlerdi. Bugün ise muhtemelen ellerindeki tüm sıvı helyumu kullanarak -269 derecede işlemciyi tüm sınırları aşacak kadar zorladıkları ve 9.008 GHz'ye ulaştıklarını paylaştılar.