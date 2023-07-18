Intel'in yeni nesil işlemcileri için LGA 1851 soket tasarımı ortaya çıktı

Intel'in 15. nesil işlemcilerinde kullanacağı LGA 1851 soketiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Yeni soket, LGA 1700'e benzer boyutta olacak ve LGA 1700 soğutucularıyla uyumlu olacak. Ayrıca, Intel'in yeni nesilde Gen 5 NVMe desteği sunması bekleniyor.

Intel'in yeni nesil işlemcilerinde kullanacağı yeni LGA 1851 soket tasarımı ortaya çıktı. Bakalım Intel yeni sokete hangi nesil işlemcilerinde geçecek? Son gelen detayları sizler için bir araya getirdik.

Intel'in 14. nesil yeni işlemcileriyle ilgili bilgiler gelmeye başlamışken, firmanın 15. nesil işlemcileriyle ilgili bilgiler de geliyor. Igor's Lab'dan Intel'in 15. nesil işlemcilerinde kullanacağı LGA 1851 soketiyle ilgili en yeni bilgiler paylaşıldı.

Intel LGA 1851, 15. nesil işlemcilerle gelecek

Mevcutta 13. nesil işlemcileriyle devam eden Intel, 14. nesil işlemcilerinde de soket yapısını değiştirmeden yoluna devam edecek.

Intel 14. nesil performans testi ortaya çıktı

Kullanıcılar için sevindirici bir gelişme olan benzer soket kullanan yeni nesil işlemciler, kullanıcıların yeni nesile geçerken anakart değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Fakat bu iyi haber sadece 14. nesil işlemciler için geçerli olacak. 15. nesil ile beraber Intel, LGA 1851 sokete geçiş yapacak.

LGA 1700 soğutucuları, LGA 1851 için uyumlu olacak

Intel'in mevcut ve 14. nesilde kullanmaya devam ettiği LGA 1700 soketinin fiziksel boyutuyla benzer boyutlarda olan LGA 1851, ek pinlerle beraber gelse de boyutu LGA 1700'e benzer. Çevirici ya da dönüştürücüye ihtiyaç olmadan LGA 1700 soket desteğine sahip soğutucuların ve soğutma bloklarının, uyumlu olması bekleniyor.

Kurulum sırasında oluşacak temel farkı montaj basıncı oluşturabilir. Montaj basıncı 489,5 N'den 923 N'ye neredeyse iki katına çıkarak farklı bir montaj kitine ihtiyaç duyulabileceğini düşündürmektedir.

NVMe SSD tarafında işler değişecek!

AMD, AM5 platformunda yeni nesil ile beraber I/O yeteneklerini de artırmıştı. NVMe Gen 5 desteği ile beraber PCI Express 5.0 veriyollarının ayrılması gerekiyor. Intel de yeni nesile geçerken bu durumu çözmeyi hedeflemiş. Özellikle Intel'in 800 serisi üst segment anakartlarında PCI Express 16x veriyolu ile Gen 5 NVMe iş hatlarının ayrılması ve SSD'lerin doğrudan işlemciyle iletişim kurması sağlanacak.

Intel'in yeni nesilde özellikle SSD tarafında Gen 5 desteğini sadece üst seviye anakartlarında sunması yüksek ihtimal.

Intel, uzun zamandır soket değiştirmedi dersek çok da yanılmış olmayız. 12 nesil ve 13. nesil benzer soket yapısındaydı. 14. nesili de aynı sokette çıkartacak olan Intel, 15. nesilde ise soket yapısını değiştirecek.

Çok ciddi farklar olmasa da Gen 5 desteği bile üst segmentte oldukça önemli bir yenilik. Siz Intel'in yeni nesil işlemcilerinden neler bekliyorsunuz?