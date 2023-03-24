Intel'e Çin engeli: Yeni teknolojiler gecikebilir

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Tower Semiconductor adlı firmayı satın alacağını duyuran Intel, Çin hükümetinin engeliyle karşılaştı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Intel yetkililerinin Tower Semiconductor için düzenleyici kuruluşa başvurmadığını ileri sürdü. Henüz karar alınmadığını belirten SAMR, satın alım sürecini erteledi.

Intel, Tower Semiconductor satın alımını haziran ayında tamamlayacak

Şubat 2022'de Tower Semiconductor ile anlaşma sağladıklarını duyuran şirket, 5.4 milyar dolar değerinde satın alım gerçekleştirecek. Satın alım sürecinin tamamlanması için 12 aylık süreç belirleyen Intel, geçtiğimiz haftalarda Çin hükümeti engeline takıldı.

Intel, mali yılın ilk çeyreği önümüzdeki hafta sona ereceği için Haziran 2023'e kadar tam yasal onay alacağını tahmin ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Intel İsrail, "Tower satın alım işlemini 2023'ün ilk çeyreğinde kapatmak için çalışmalarımıza devam ederken, Çili hükümet yetkilileri tarafından açıklama yapıldı. Satın alım sürecinin 2023'ün ilk yarısında belirli düzenleyici onaylara ve alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak tamamlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Intel hisseleri düşüşe geçti: İşte nedeni!

Şirket, bu hafta başlarında Stuart Pann'ı Intel Döküm Hizmetleri'nin (IPS) kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü olarak atadı. Şirketin orijinal planının, bu liderlik rolüne bir Tower Semiconductor yöneticisi yerleştirmek olacağı tahmin ediliyordu, ancak ertelenmiş bir birleşme olasılığı şirket içi planların değişmesine neden oldu.

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