Intel'den yeni sürücü güncellemesi: Bir oyun daha desteklenmeye başladı!

Intel Arc serisi ekran kartları ve Iris Xe grafik birimleri için 101.4255 WHQL sürücüsü yayınlandı. Bir oyun daha desteğe kavuştu.

Yarı iletken devi Intel, piyasaya sürdüğü Arc serisi ekran kartlarını ve Iris Xe grafik birimlerini, en yeni sürücüleri ile güncel tutmaya devam ediyor. Son olarak 101.4255 WHQL sürücüsü yayınlandı. Bir oyun daha desteklenmeye başladı.

Intel 101.4255 WHQL sürücüsü çıktı! Yenilikler neler?

Oyunlarda yüksek FPS alabilmek için donanımın yanı sıra, ekran kartı sürücülerinin de güncel olması oldukça önem arz ediyor. Çünkü her yeni güncellemede, sistem ile donanım uyumluluğu daha da artıyor. Bu da haliyle performansı yükseltiyor.

Intel 101.4255 WHQL sürücüsü, Arc serisi ekran kartları ve Iris Xe grafik birimleri için bugün yayınlandı. Yeni sürümün güncelleme notlarına baktığımızda, kısa süre önce piyasaya sürülen Resident Evil 4 Remake oyununa Game On desteği geldiğini görüyoruz.

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Yeni sürüm, Arc A serisi grafik kartları için Marvel's Guardians of the Galaxy oyununda optimizasyon geliştirmeleri sunuyor. Bununla beraber 3D modelleme yazılımları D5 Render ve Blender için de performans artıran bir takım çalışmalar yapıldı.

Intel 101.4255 WHQL güncelleme notları

Desteklenmeye başlanan oyunlar – Intel Arc A ekran kartları

Resident Evil 4 Remake

Optimizasyon çalışmaları – Intel Arc A ekran kartları

Marvel's Guardians of the Galaxy

D5 Render

Blender'in Material Preview viewport modu

Intel Arc Mobil grafik kartlarında Counter Strike Global Offensive

Çözülen sorunlar – Intel Arc ekran kartları

Conqueror's Blade (DX11): Test modundayken görüntü bozulmaları.

Portal With RTX (Vulkan): Oyun açılma ekranındayken çökme yaşanması.

Çözülen sorunlar – Intel Core işlemciler

Overwatch 2 (DX12): Oyun açılırken gecikme ve donmalar.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (DX12): Oyun sırasında yaşanan çökme.

Bilinen sorunlar – Intel Arc ekran kartları

Microsoft Flight Simulator 2020 (DX11): Oyun sırasında çökmeler yaşanabilir.

Diablo 4 (Beta): 'Gizlendiğinde Karakteri Vurgula' ayarı aktif edildiğinde, karakterde bozulmalar olabilir.

Sea of ??Thieves (DX11): Su kenarlarında renk bozulması.

Sistem, uykudan uyanırken geri açılmayabilir. Sistemi kapatıp açarak sorunu çözebilirsiniz.

GPU donanım hızlandırması: Adobe Premiere Pro'nun bazı sürümlerinde ortam oynatma ve kodlama için kullanılamayabilir.

Blender: Nishita Sky dokusunu kullanırken bozulmalar olabilir.

Blackmagic DaVinci Resolve: Optical Flow ile renk bozulması.

Intel 101.4255 WHQL sürücüsünü indirmek için buraya tıklayarak, Intel'in ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu sayfadaki sürücü listesinden son sürümü seçip, yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

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