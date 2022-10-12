Intel'de kara günler: Çalışanlar da etkilenecek!

Intel, pandemi döneminde insanların bilgisayarlara akın etmesi nedeniyle arz – talep dengesini sağlamakta sorunu yaşamıştı. Okulların uzaktan ya da hibrit eğitime, evlerin ise ofise dönmesi sayesinde Intel de 2021 yılı için rekor gelir bildirmişti. Firma aynı zamanda yeni fabrikalar açarak da yatırım yapacağını açıklamıştı. Fakat hızla yükselen şirketin şimdilerde aynı şekilde bir düşüş yaşadığı ortaya çıktı. Firmanın yaşadığı bu sorun, büyük ölçüde çalışanlara yansıyacak. Bloomberg'e göre Intel, büyük çaplı işten çıkarma yapacak. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Intel, binlerce kişiyi işten çıkaracak!

Dünyanın en büyük ve en değereli yarı iletken konumunda olan Intel, altı yıl sonra ilk kez büyük işten çıkarmalar yapacak. Firmanın 113.700 çalışanından en çok satış ve pazarlama departmanının etkileneceği tahmin ediliyor. Bu ay başlaması beklenen büyük işten çıkarmaların bir benzeri en son 2016 yılında yapılmıştı.

Intel, 2021 yılının ikinci çeyreğinde pandeminin verdiği olumlu etkiyle 19.6 milyar dolar gelir bildirmişti. Teknoloji devi şimdi pandeminin bitmesiyle ikinci çeyrekte 15.3 milyar dolar gelir bildirdi. Bu hesaplardan sonra analistler, üçüncü çeyrek için de benzer şekilde karamsar tahminlerde bulunuyor. Şirketin geçen sene 2022 yılı için yaptığı yüksek gelir tahminlerinin ise tutmayacağı görünüyor. Intel ise işten çıkarma konusuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Uyduların konuşabilmesi için Intel'e büyük görev!

Teknoloji devi Intel, 2021 yılında yaşadığı satış rekorlarından sonra yetişemediği taleplere çözüm olarak yeni fabrikalar kurmayı planlamıştı. Şirket, bu şekilde binlerce kişiye de istihdam sağlayacaktı. Şimdi arz talep dengesinin değişmesiyle birlikte şirketin yatırım yaptığı ve yapacağı fabrikalar konusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Fabrikalardan birinin inşaatına 2023 yılında başlaması planlanıyordu.

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