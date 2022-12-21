Intel Core i9-13900HX Geekbench'te! Rakiplerini ezdi geçti

Teknoloji dünyasının bilinen isimlerinden Intel, son zamanlarda Intel Core i9-13900HX işlemcisi ile dikkatleri üstüne çekiyor. Şimdi ise merakla beklenen Core i9-13900HX'in performans testleri, Geekbench'te görüldü.

Intel Core i9-13900HX Geekbench performansı nasıl?

Dizüstü bilgisayar için sunulacak olan Core i9-13900HX, en iyi masaüstü bilgisayar işlemcilerine rakip olacağı söyleniyor. Öyle ki Raptor Lake mobil mimarisine sahip bu CPU, aynı zamanda AMD'nin Dragon Range serisiyle de rekabet edecek.

Raptor Lake-HX serisine ait olacağı iddia edilen Core i9-13900HX, tek çekirdekli testte 2.039, çoklu çekirdekli testte ise 20.943 skor yaptı. Bu da, piyasaya sürüldüğünden itibaren en iyi dizüstü bilgisayar işlemcisi olacağı anlamına geliyor.

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Dizüstü bilgisayarlara sunulacak olan Intel Core i9-13900HX, en üst seviyedeki masaüstü bilgisayar CPU'ı Core i9-12900K ile rekabet edebilecek seviyede. Bu durum, mobil işlemci olduğunu da hesaba katarsak oldukça büyük bir başarı.

Oyun bilgisayarlarına göz kırpan Core i9-13900HX, 8 performans ve 16 verimlilik olmak üzere toplamda 24 çekirdek ve 32 iş parçacığından güç alıyor. Ayrıca temel olarak 3.9 GHz hıza sahip ve 5.4 GHz seviyesine kadar yükselebiliyor.

Çekirdek: 24İş parçacığı: 32Temel işlemci hızı: 3.9 GHzMaksimum frekans: 2419 MHzL1 işlem önbelleği: 64.0 KB x 16L1 veri önbelleği: 32.0 KB x 16L2 önbellek: 4.00 MB x 4L3 önbellek: 36.0 MB x 1

Core i9-13900HX hakkında henüz daha ayrıntılı bir bilgi mevcut değil. Ayrıca söz konusu işlemcinin, CES 2023 fuarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Peki sizler Intel Core i9-13900HX Geekbench testleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!