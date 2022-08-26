Intel Core i9-13900 performans testinde!

Intel, 12. nesil Alder Lake ailesindeki yükselişini 13. nesil Raptor Lake serisiyle sürdüreye devam etme niyetinde. Intel Core i9-13900 işlemcisinin performansı da bunu kanıtlar nitelikte. Performansı merak edilen Intel Core i9-13900 Geekbench'te görüntülendi.

Intel Core i9-13900 performansıyla oldukça iddialı

İntel Core i9-13900, 13900K'dan farklı olarak 65 W'lık güce ve sınırlandırılmış güç yönetimine sahip olması bekleniyor. Diğer yandan bu iki işlemcinin çekirdek yapılandırması ise aynı olacak. Her iki işlemci de 8 P-çekirdeği ve 16 E-çekirdeği ile birlikte sunuluyor.

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i9-13900'ün güç sınırlandırması ile 5.60 GHz'lik bir hıza ulaştığı görülüyor. Karşılaştırmak gerekirse i9-13900K'de ise bu değer 5.80 GHz olarak ölçülüyor. Diğer yandan i7-13700K'nın 5.4 GHz'lik değeri ile i9-13900, daha üst bir sınıfta yer aldığını kanıtlıyor.





Geekbench 5.4.5'te test edilen i9-13900, tek çekirdek testinde 2130 puan ve çoklu çekirdek testinde ise 20131 puan almış durumda. i9-13900, tek çekirdek testinde i9-12900K'dan yüzde 10 ve çok çekirdek testinde yüzde 17 daha hızlı olarak görünüyor.

Tek çekirdek testindeki performans artışının nedeni olarak, "Raptor Cove" P çekirdeğinin daha yüksek IPC'si ve daha yüksek boost clock gösterilebilir. Çok çekirdekli testlerde ise daha yüksek IPC'nın yanı sıra adet E-çekirdeğin eklenmesi 13900'ü öne çıkarıyor.

AMD ve Intel'den gelen yeni atılımlarla birlikte işlemci yarışı gittikçe kızışacak gibi görünüyor. AMD ve Intel'in bu yarışı kullanıcıların işine yaracak. Peki siz Intel Core i9-13900'ün Geekbench performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.