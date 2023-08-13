Intel Core i7 14700K: Performansı ve Özellikleri

İşlemci pazarında liderlik hedefleyen Intel, Raptor Lake Refresh ailesi için çalışmalarını tamamladı. Çinli bir analist, Intel Core i7 14700K modelinin üretim öncesi örneğini alarak performans testi gerçekleştirdi. İşte detaylar...

İşlemci pazarında yeniden lider olmak isteyen Intel, Raptor Lake Refresh ailesi için çalışmalarını tamamladı. Çinli bir analist, Intel Core i7 14700K modelinin üretim öncesi örneğini alarak performans testi gerçekleştirdi. İşte detaylar…

Intel Core i7 14700K performans konusunda iddialı olacak

Intel'in yaklaşmakta olan Core i7-14700K işlemcisi, 3,40 GHz – 5,60 GHz hızında çalışan sekiz adet yüksek performanslı Raptor Cove çekirdeğini ve Core i7-13700K'nin sahip olduğundan dört çekirdek daha fazla olan 12 enerji tasarruflu Gracemont çekirdeğini bir araya getirecek. Yeni model, i7 13900K amiral gemisi işlemciden daha iyi performans sergilemeyi başardı.

Yeni Core i7 "Raptor Lake" yenilemesi, hem saat hızı konusunda hem de çok iş parçacığı gerektiren işlemler için iyileştirme ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte, yeni işlemcinin daha yüksek güç tüketimine sahip olacağını belirtelim.

Intel Core i5-14600K performansı ortaya çıktı!

Analistin Intel ile ilgili sorunlardan kaçınmak için 'Core i7-13700KS' olarak adlandırdığı Core i7-14700K, CPU-Z çoklu iş parçacıklı testinde yaklaşık yüzde 20 artış ile karşımıza çıktı. İşlemcinin Cinebench R23 çok iş parçacıklı testinde de yaklaşık yüzde 14 oranında artış gösterdiğini belirtelim.

İnceleyen kişi Core i7-14700K'yi mevcut amiral gemisi Core i9-13900K ile karşılaştırmasa da, her iki işlemcide aynı çekirdek konfigürasyonuna ve çok yakın frekanslara sahip. Bu nedenle, yeni Core i7-14700K'nın performansı Core i9-13900K modeline çok yakın olacak.

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