Intel, bazı önemli kaynak kodlarının sızdırıldığını açıkladı!

Intel, 12. nesil Alder Lake işlemcilerinin BIOS kaynak kodunun internete sızdırıldığını ve kopyalarının 4chan ve Github gibi sitelerde bulunduğunu resmen onayladı. Bu tür sızıntıların, Intel'in donanımında yararlanılabilecek hataları potansiyel olarak ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.

Intel güvenlik açığı bulanlara ödül veriyor

Ortaya çıkan sızıntının, BIOS/UEFI görüntülerini oluşturmak ve optimize etmek için araçlar ve kodlar içeren 6 GB'lık bir dosyadan oluşuyor. Intel bu sızıntıya rağmen yaptığı açıklamada internete sızdırılan bilgilerin herhangi bir güvenlik açığına neden olmayacağına inandıklarını belirtiyor.

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BIOS'un ne olduğu merak eden kullanıcılar için ise BIOS'u şu şekikde açıklayabiliriz: BIOS, bilgisayar açıldığı anda işlemciye tüm diğer donanımları sırasıyla tanıtır. Donanımların temel iletişim protokollerini belirler. İşletim sisteminin başlangıç öğelerinin herhangi bir sürücüden yüklenmesini sağlar.

Intel, sızıntının nereden geldiğine dair detaylı bir bilgi vermezken, sadece üçüncü taraf bir kişi tarafından yapıldığını söylemekle yetindi. Teknoloji devleri son dönemde bu tür pek çok saldırı ile karşılaşıyor. NVIDIA da Şubat ayında potansiyel bir siber saldırıya uğramıştı. Şirket, saldırının ardından belirli bölümleri için bazı hizmetlerini kapatmak zorunda kaldı.

Intel ise bu tür durumların önüne geçebilmek adına kaynak kodunda güvenlik açığı bulan kişilere çeşitli ödüller dağıtıyor. Şirketin Project Circuit Breaker adını verdiği program güvenlik açığı bulan kullanıcılara çeşitli para ödülleri veriyor. Bulunan sorunun ne kadar ciddi olduğuna bağlı olarak Intel hata başına 500 ila 100 bin dolar arasında para ödülü verebiliyor.

Siber saldırı sayısı gün geçtikçe daha da artarken şirketler de güvenlik sistemlerini her geçen gün geliştirme uğraşında. Peki siz Intel Alder Lake işlemcilerinin sızdırılan kaynak kodları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.