Intel, Avrupa Birliği'nden 400 milyon dolarlık ceza aldı

2009 yılında rekor para cezası ile gündeme gelen Intel, Avrupa Birliği antitröst uygulayıcıları tarafından 400 milyon dolarlık ceza ile karşı karşıya kaldı. AB Genel Mahkemesi, geçen yıl verilen cezayı iptal etmişti.

2009 yılında rekor para cezası ile gündeme gelen Intel, hukuki sürecin sonunda haklı görülerek ceza ödemekten kurtuldu. Avrupa Birliği antitröst uygulayıcıları, Intel için gerçekleştirdiği yeni toplantıda 400 milyon dolar tutarında ceza ödemesine karar verdi.

Avrupa Birliği, Intel için yeni ceza miktarı belirledi

Intel, 2009 yılında işlemci pazarında rakiplerini geride bırakmak için yasa dışı çalışma yürüttüğü gerekçesiyle 1 milyar euro cezaya çarptırıldı. AB Genel Mahkemesi geçen yıl, komisyonun indirimlere ilişkin analizinin yasal standartları karşılamadığını söyleyerek orijinal kararı iptal etti.

27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği antitröst komisyonu, Intel'in indirimler ve satış kısıtlamalarını kullanarak rakiplerini dışladığını açıkladı. x86 mimarisinde küresel pazardaki hakimiyetini artırmak için yasa dışı yollara başvurduğu belirtilen şirket, yeniden hukuk önünde hesap verecek.

Sektörü alt üst edecek! Intel'den devrim niteliğinde yenilik

AB Genel Mahkemesi, satış kısıtlamalarının Intel'in pazardaki hakim konumunun kötüye kullanılması anlamına geldiğini doğruladı. Toplam para cezasının iki suç arasında nasıl paylaştırılacağına karar veremediğinden komisyonun yeni miktar belirlenmesi gerektiğine karar verdi.

Konu hakkında açıklama yapan AB gözlemcisi, "Bugünkü kararla verilen daha düşük para cezası, 2009 Komisyon kararıyla karşılaştırıldığında ihlalin daha dar kapsamını yansıtıyor." dedi. Intel'in Avrupa basın ekibi yorum isteyen bir e-postaya hemen yanıt vermedi.

Siz Avrupa Birliği komisyonu tarafından belirlenen ceza hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.