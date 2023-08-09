Intel, 14. nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerini duyuruyor

Masaüstü işlemci dünyasının en güçlü ismi Intel, 14. nesil Raptor Lake Refresh ailesini duyurmaya hazırlanıyor. Intel Core i5-14600K hakkında yeni detaylar ve görseller ortaya çıktı. İşlemci, 14 çekirdek ve 5.3 GHz artış hızına sahip olacak.

Masaüstü işlemci dünyasının en güçlü ismi Intel, uzun zamandır üzerinde çalıştığı 14. nesil Raptor Lake Refresh ailesini duyurmaya hazırlanıyor. Artık son dokunuşları yapılan Intel Core i5-14600K hakkında yeni detaylar ve yeni görseller gün yüzüne çıktı.

Intel Core i5-14600K, 14 çekirdek ve 5.3 GHz artış hızına sahip

HXL (@9550pro) tarafından paylaşılan görseller, cihaz hakkında bazı detayları gün yüzüne çıkardı. Görsellere bakılırsa Core i5-14600K, selefine göre önemli bir yükseltme alarak 5.3 GHz hızına sahip olacak. Öte yandan kaynak, Geekbench puanlarını da paylaştı. Buna göre işlemci tek çekirdekli testlerde 2794 puan ve çok çekirdekli testlerde 17,190 puan aldı.

Geçtiğimiz dönemde 14. Nesil Core i7 serisinin, örneğin i7-14700K'nın, 8P+12E çekirdek yapılandırmasıyla 20 çekirdekle geleceği sızdırıldı. Şimdi ortaya çıkan bilgilere göre de Intel Core i5-14600K, 8 adet "Raptor Cove" performans çekirdeği ve 8 adet "Gracemont" verimlilik çekirdeği olacak şekilde 8P+8E düzeninde 16 çekirdekle gelecek.

Intel çiplerini bırakmak Apple'a pahalıya mı patladı?

Yeni Intel masaüstü işlemcileriyle ilgili sızıntılarda henüz belirli modeller hakkında kesin bir ayrım yapamayan AIDA64'ün son yazılım sürümü sayesinde yaklaşan Raptor Lake yenilemesini, Intel Core i3/i5/i7 ve i9 işlemcilerini, tanımlayabildiği ortaya çıktı.

Yani kullanılan yongaların 13. nesil mi yoksa güncellenmiş 14. nesil mi olduğunu gösterebilecek. Bazı sızıntılar da Intel'in 14. nesil Core masaüstü işlemcilerini ekim ayında piyasaya sürmeyi planladığı ve bir ay önce gerçekleşecek olan inovasyon etkinliğinde duyurusunun yapılacağını söylüyor.