Intel 14. Nesil İşlemcilerin Tüm Modelleri Sızdırıldı

Intel, geçen yılın sonlarında piyasaya sürülen 13. nesil 'Raptor Lake' serisinin üzerine bir yükseltme olarak yeni nesil masaüstü işlemci serisini bu ayın sonlarında duyurmaya hazırlanıyor. 'Raptor Lake Refresh' olarak adlandırılan yeni seri hakkında daha önce çok fazla yazılıp çizildi. Tanıtıma birkaç hafta kalmışken de Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin tüm modelleri sızdırıldı.

Intel 14. Nesil işlemciler nasıl olacak?

Yeni işlemci serisi, amiral gemisi Core i9 14900K da dahil olmak üzere en önemli SKU'lardan (özel ürün tanımlama kodu) bazılarının çekirdek sayıları ve saat hızları da dahil olmak üzere bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkaran çok sayıda sızıntı sayesinde son haftalarda sık sık haberlerde yer aldı. Şimdi yeni bir sızıntı, görünüşe göre tüm serinin temel özelliklerini ortaya çıkardı.

Raptor Lake Refresh serisi, birkaç giriş seviyesi Intel 300 serisi yongadan başlayıp amiral gemisine kadar uzanan iki düzineden fazla modele sahip olabilir. Listeye göre i9 birimleri Core i9-14900K, 14900KF, 14900F, 14900T ve 14900 olmak üzere beş adet birimden oluşacak. Bunların hepsinin 8 Performans çekirdeği ve 16 Verimlilik çekirdeği olmak üzere 24 çekirdeğe sahip olacağı bildiriliyor.

Core i7 serisine baktığımız zaman, görünüşe göre Core i7-14700K, 14700KF, 14700 ve 14700T dahil olmak üzere 4 SKU'ya sahip olacak. Hepsinin 8 Performans çekirdeği ve 12 Verimlilik çekirdeği olmak üzere 20 çekirdeğe sahip olduğu ve 33 MB'a kadar L3 önbelleğe sahip olduğu söyleniyor. Bu, gelecek Core i7 CPU'ların öncekilerden daha fazla çekirdeğe sahip olacağı anlamına gelebilir.

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Core i5 serisine gelince sızdırılan belge, Core i5-14400, 14400F ve 14400T için 6 Performans + 4 Verimlilik çekirdeği, Core i5-14500, 14500T, 14600 için 6 Performans + 4 Verimlilik Çekirdeği olmak üzere bir dizi farklı çekirdek konfigürasyonuyla gelebileceğini öne sürüyor. 14600T, 14600K ve 14600KF'nin tümü 6 Performans + 8 Verimlilik çekirdeği konfigürasyonuna sahip olabilir.

Son olarak, Core i3-14100, 14100F ve 14100T olmak üzere yalnızca 3 SKU içerdiği söylenen Core i3 serisinin tamamı yalnızca 4 Performans çekirdekli 12 MB L3 önbelleğe sahip işlemciler olacak. Son olarak seride 6 MB L3 önbelleğe ve 3,9 GHz saat hızına sahip çift çekirdekli Intel 300 ve 300T CPU'lar da yer alacak.

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