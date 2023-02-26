Instagram yetişkin içerik hesabını yanlışlıkla açtı!

Instagram, platform politikası gereğinde çıplaklığı ve cinsel taciz içeren gönderilere izin vermiyor. Bu doğrultuda, yıllar geçici askıya almaların ardından Instagram, geçtiğimiz eylül ayında Pornhub'ın hesabını kalıcı olarak yasaklamıştı.

Instagram'ın banlama politikası tartışılıyor

Uzun süreli bu yasaklamanın ardından geçtiğimiz hafta sonu ise yetişkin içerikler üreten internet sitesinin Instagram sayfası aktif edildi. Bir yanlışlık sonrası sayfanın aktif edildiği ifade edilirken, Pornhub'ın Instagram hesabı salı günü tekrar kapatıldı.

Kalıcı olarak yasaklanan bir Instagram hesabının yanlışlıkla tekrar açılması ise Instagram'ın denetleme sisteminin yeniden sorgulanmasına yol açtı. Tamamen kapatılan bir sitenin yanlışlıkla tekrar açılmasına neden olan hatanın nedeniyle Instagram'ın güvenilirliği de tartışılmaya başlandı.

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Diğer yandan yetişkin içerikler üreten internet sitesi de bu konudaki rahatsızlıklarını dile getiriyor. Sitenin sözcüsü, Instagram'ı içerikleri yasaklama standartlarını keyfi ve seçici bir şekilde uygulamakla suçladı. Şirketin sözcüsü Meta ve Instagram'ın politikalarını gelişigüzel ve mantıksız olarak yorumladı. Pornhub, Instagram sayfalarının eylül ayında kalıcı olarak banlanmasının ardından da uzun ve suçlayıcı bir gönderi paylaşmıştı.

ABD'de 2018 yılında yetişkin içerikler ve tacize karşı sosyal medya platformlarını kısıtlayan önemli yasalar getirdi. Yetişkin içerikler üreten kişi ve kuruluşların hesaplarının çoğu bu yüzden sosyal medya platformlarında süresiz olarak yasaklanıyor.

Bu süreçte özellike çocuk istismarına yönelik içeriklerin oluşulmasının önüne geçilmesi planlanıyor. 2021 tarihinde yapılan araştırmalara göre Meta, Facebook'ta 22 milyon ve Instagram'da 3 milyondan fazla çocuk istismarına yönelik içerik bildirdi.

Instagram ve Facebook, özellikle ABD'de çıkan yasaların ardından yetişkin içerik sayfalarına yönelik oldukça sıkı kurallar uyguluyor. Peki siz bu konu hakkında düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.