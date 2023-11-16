Instagram Yeni Özelliklerini Duyurdu

Instagram, Reels klip merkezi, yeni filtreler ve yapay zekalı çıkartma gibi birçok yeni özelliği duyurdu. Yapay zeka ile çıkartma oluşturma ve klip merkezi özellikleri kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Instagram bugün yaptığı duyuruyla bir çok yeni özellik duyurdu. Bu anlamda Instagram Reels yeni özellikleri ile üçüncü taraf yazılımlara olan ihtiyaç azaltacak. Ancak tek yenilik Reels tarafında değil. Buna göre Instagram uzun süre sonra yeni fitlereler tanıttı. Instagram yapay zeka konusunda da geri kalmak istemiyor. Bu anlamda yapay zeka ilk olarak çıkartmalara geliyor. İşte Instagram ve yeni özellikleri

Yeni Instagram özellikleri ortaya çıktı: Reels klip merkezi, yeni filtreler, yapay zekalı çıkartma…

Meta tarafından satın alındıktan sonra atağa geçen Instagram, son zamanlarda ardı ardına yeni özellikler duyuruyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise yapay zeka ile çıkartma oluşturma. Instagram artık paylaşımlardan ya da film rulonuzdan seçtiğiniz fotoları çıkartma yapmanıza olanak tanıyor.

Fotoğraflarda çıkartma yapmak isteğiniz nesneye dokunduğunuzda yapay zeka arka planı temizliyor. Bu yapay zeka ile oluşan çıkartmaları ise Reels videoları ve gönderilere eklemeniz mümkün olacak. Yine oluşturduğunuz bu Instagram yapay zekalı çıkartma için konu belirlemek de mümkün.

Çıkartmanın üzerine dokunduğunuzda yapay zeka bunu sizin için otomatik atıyor. Ancak isterseniz bunu manuel olarak yapmanız da mümkün. Meta ayrıca videolardan da yapay zekalı çıkartmalar yapmak için denemelere başladı.

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Instagram Reels videoları için ise sonunda klip merkezi özelliği ortaya çıktı. Artık videoları kırpmak ve düzenlemek için başka bir uygulamaya geçiş yapmanız gerekmiyor. Eğer Instagram Beta programına dahilseniz şu an klip merkezi özelliği için ilk denemenizi yapabilirsiniz. Klip merkezi ile Reels videoları için hazır şablon kullanma, videolara metin, müzik ekleme gibi özellikleri tek bir yerde deneyimlemek mümkün hale geliyor.

Yine yeni Instagram klip merkezi özelliği ile yaptığınız düzenlemeyi geri alma yani baştan başlamanız da mümkün. Instagram'ın Reels videoları için gelen izlenmeleri daha iyi takip edebileceğiniz tekrar oynatmalar metriğini de kullanıma sundu. Böylece videoların izlenmelerini de daha kolay takip edebileceğiz. Burada şirket ilk oynatma rakamlarının yanında yeniden oynatma rakamlarını da gösterecek.

Instagram bunlarla birlikte 25 yeni filtreyi de kullanıma sundu. Bildiğiniz gibi Instagram filtreleri uygulamanın temellerinden biriydi. Ancak Instagram uzun süredir yeni filtre çıkarmadı. Şimdi ise bunu telafi etmek adına 2 yeni filtre ile karşımıza çıktı.

Bunun dışında yakında Instagram 10 yeni İngilizce'de metinden sese aktarma, altı yeni metin yazı tipi ve stilini de kullanıma sundu.