Instagram Yeni Özellik: Yorumları Hikayenize Ekleyin!

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini artırmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik sayesinde bir yorumu hikayenizde paylaşmak mümkün olacak. İşte Instagram yorum özelliği hakkında detaylar!

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini artırmak için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Şirketin son yeniliği ise etkileşimi daha kolay hale getirmeyi sağlayacak gibi duruyor. Yeni özellik sayesinde bir yorumu hikayenizde paylaşmak mümkün olacak. İşte Instagram yorum özelliği hakkında detaylar!

Instagram, bir yorumu hikayenize eklemenize izin verecek!

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, her geçen gün farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Şirket, yaptığı yeniliklerle kullanıcı deneyimini ve etkileşimi artırmayı planlıyor. Duyurulan son özellik de bunu doğrular nitelikte.

Ortaya çıkan son özellikle birlikte kullanıcılar artık bir yorumu hikayesine ekleyebilecek. Söz konusu yeniliği gözler önüne seren ekran görüntüsü de bunun nasıl olacağını bize gösteriyor. Örnekte de görüleceği gibi bir yorumu sola kaydırdığınızda onu hikayenizde paylaşmaya yönelik bir seçenek karşınıza çıkacak.

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Sonrasında ise yorumu hikayenizde bir çıkartma gibi kullanabileceksiniz. Bu özellik, TikTok'un 2020 yılında eklediği video yorum yanıtı seçeneğiyle neredeyse aynı. Ayrıca YouTube'un Shorts yorum yanıtlarını da buna örnek gösterebiliriz.

Instagram'ın buradaki amacı, ilginç yorumları hikayenize ekleyerek daha fazla etkileşim sağlamak. Ayrıca Instagram, yeni bir astroloji çıkartma testiyle de dikkatleri çekti. Ortaya çıkan görüntü sonucunda platformun burçlara da girmeyi planladığı belli oldu.

Genel olarak bakıldığında Instagram yorum yanıtlama özelliği, etkileşimi artırmak isteyen kullanıcılar için iyi bir yol olabilir. Ayrıca influencerların da sık sık kullanacağı bir özellik olma yolunda ilerleyebilir. Bunların dışında platformun ne gibi özellikler getireceği merak konusu olmaya başladı.

Peki, siz yeni Instagram yorum özelliğin hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!