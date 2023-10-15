Instagram Yapay Zeka Sohbetlerinizi Şifrelemiyor

Meta, Instagram, WhatsApp ve Messenger'da kullanıma sunduğu yapay zeka destekli sohbet botlarıyla ilgili uyarıda bulundu. Instagram'da yapılan sohbetlerin uçtan uca şifrelenmediği belirtildi.

Meta, yen yapay zeka sohbet botlarını kullanıma açtı. İçlerinde ünlülerin de olduğu 28 sohbet botu mevcut. İçinizi yapay zekaya dökmeden önce minik bir uyarıda bulunalım. Bütün sırlarınız bir anda ortaya dökülebilir. Kendinizi sosyal medyanın acımasız linç kültüründe bulabilirsiniz. Çünkü Instagram sohbetlerinizi ifşa edebilir. Çünkü Meta bu sohbetleri uçtan uca şifrelemedi. İşte detaylar…

Instagram yapay zeka sohbetlerini şifrelemiyor!

Meta, kendi çatısı altındaki platformlarına özel yeni bir özelliği kullanıma sundu. Instagram, WhatsApp ve Mesenger'da içinde ünlülerin de olduğu 28 adet yapay zeka destekli sohbet botlarıyla sohbet edebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir husus var.

Özellikle Instagram kullananlar, sırlarını yapay zekaya anlatmadan önce bir kere daha düşünsün! Instagram'da Brian adında yapay zekalı bir büyük babaya kalbinizi dökmeden önce mesajlarınızın özel olmayacağını bilmeniz gerekiyor.

Meta'dan itiraf: Instagram verilerinizi sizden habersiz kullandık!

Meta, normal şartlarda veri güvenliğine çok dikkat eder. Kişisel konuşmaları ise uçtan uca şifreler. Ancak Instagram yapay zeka botlarıyla olan sohbetlerini şifrelemiyor. Bir anda kendinizi sosyal medyanın acımasız linç kültüründe bulabilirsiniz.

Instagram'daki mesajlar sekmesinde, mesajlarınızı Meta ve hükümet dahil olmak üzere istenmeyen gözlerden koruyan bir özellik bulunuyor.Ancak bu özellik açıldığında yapay zeka sohbeti başlatma seçeneği ortadan kalkıyor.

Sohbet içindeki bilgi düğmesine ("i" daire simgesi) tıklayın. "Uçtan uca şifreleme kullan" seçeneği gri renkte görünüyor. Üzerine tıkladığınızda "Bazı kişiler henüz uçtan uca şifrelemeyi kullanamıyor" yazan bir pencere açılıyor. Kelimenin tam anlamıyla, Instagram'da uçtan uca şifreleme yoluyla bu kişilerden biriyle sohbet etme seçeneğiniz yok.

Ne yazık ki bu durum üretken yapay zekanın yükselişiyle ilgili en büyük gizlilik endişelerinden biridir. Uygulamalara yapay zekanın girmesiyle birlikte verilerin güvenliği tehlikeye giriyor. Yapay zeka modellerini eğitmek için büyük miktarda veri gerekiyor. Bu veri havuzu ise sosyal medya mecralarında mevcut.

Şirketler bu verileri yalnızca model eğitmek için kullanmıyor. Ne yazık ki kullanıcılar hakkında farklı şirketlere ayrıntılı bilgiler satıyor. Zaten Meta, kişisel veri kullanımı konusunda kötü bir üne sahip. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.