Yapay zekanın bir kar topu etkisiyle büyüdüğü 2023 yılında özellikle sosyal medyada tüketilen içerikler konusunda ciddi bir kafa karışıklığı söz konusu. Yapay zeka oldukça yetenekli ve gerçekte var olmayan görsel ve ses gibi birçok içeriği üretebilme kapasitesine sahip. Bu da doğal olarak yanlış anlaşılmalara neden oluyor ve durum böyle olunca yanlış bilgi hızla yayılıyor. Instagram, bu gibi olayların ardından en azından kendi bünyesinde yapay zeka içeriklerinin daha iyi ayırt edilebilmesi için harekete geçti.

Instagram, yapay zeka içeriklerini ayırt edecek bir araç geliştiriyor

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Alessandro Paluzzi, Meta'nın Instagram için yeni bir yapay zeka güvenlik aracı geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Buna göre platformda paylaşılan içeriklerde yapay zeka kullanılıp kullanılmadığı konusunda kullanıcılara etiketlerle bilgi verilecek. Hatta Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde "İçeriğin oluşturucusu veya Meta, bu içeriğin AI ile oluşturulduğunu veya düzenlendiğini söylüyor" şeklinde bir mesajın olduğu net bir şekilde görülüyor.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily ?? pic.twitter.com/bHvvYuDpQr — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023

Meta'dan şu an için net bir açıklama yok ancak, bu durum şirketin yapay zeka araçlarının neden olduğu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için çalıştığının en büyük göstergesi. Zira geçtiğimiz ay Meta da dahil yedi şirketin bu konuda çeşitli önlemler alacağını açıkladığını da belirtmekte fayda var.

Şu an için belli olmasa da yapay zeka içeriklerini tanıyan ve kullanıcılara bilgi veren bu özelliğin Llama 2 modelini temel alması bekleniyor. Öte yandan ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.