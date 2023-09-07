Instagram, yakın arkadaşlar özelliğini daha da geliştirerek yayın açma özelliğini getiriyor. Bu sayede kullanıcılar sadece belirli takipçilerine özel yayınlar yapabilecek.

Yakın arkadaşlar, Instagram'ın en sevilen özelliklerinden birisi. Birçoğumuz tüm takipçilerimizle paylaşmak istemediğimiz hikayeleri yakın arkadaşlar kısmında paylaşıyoruz. ya da sadece arkadaşlarımızın yer aldığı yeni hesaplar açıyoruz. Meta da bu durumun farkında belli ki. Çok sevilen bu özelliğin daha efektif kullanılması için kolları sıvadı.

Meta, Instagram Yakın Arkadaşlar için yayın özelliği getiriyor!

Geçtiğimiz Aralık ayında Instagram, metin güncellemelerini arkadaşlarla paylaşmanın bir yolu olan Notes'u sundu. Şirket, son birkaç aydır Notes için müzik paylaşımı, çeviri ve konum paylaşımı gibi özellikler ekledi. Bu güncellemelerin ardından Instagram, yepyeni daha da özelleştirilmiş bir güncelleme ile karşımıza çıktı.

2018'de Instagram, hikayeleri özel bir yakın arkadaşlar listesiyle paylaşma özelliğini tüm dünya çapında başlattı. Daha sonra bu özelliği herkes çok sevdi. Linç kültürünün zirve olduğu bu dönemde insanlar tüm özel hayatını bütün takipçileriyle paylaşmak istemiyor. Meta ise yakın arkadaşlar özelliğinin sadece hikayelerle sınırlanmasının önüne geçecek. Artık bazı takipçilerimize özel yayın açma özelliği yakında geliyor.

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Bir Meta sözcüsü yaptığı açıklamada: "Belirli ülkelerdeki kişilerin yayın gönderilerini yakın arkadaşlarıyla paylaşma yeteneğini test ediyoruz. Böylece topluluğumuzun kendilerini ifade etmesinin ve Instagram'da bağlantı kurmasının yeni yollarını her zaman araştırıyoruz" dedi. Açıklamadan da anlaşıldığı üzere bu Meta bu özelliği şimdilik bazı ülkelerde test ediyor.

Ayrıca Meta, Instagram Yakın Arkadaşlar'da yayın açmanın yanı sıra post paylaşabilmeyi de aktif hale getirmeyi hedefliyor. Böylece akış gönderilerini sadece arkadaşlarla paylaşmak yaygın olarak kullanılabilir. Bu sayede kullanıcıların bir "finsta" hesabına diğer bir deyişle yalnızca arkadaşlar için kullanılan alternatif bir hesaba olan ihtiyacı da son bulur. Böylelikle platformda gerçek kişi sayısı daha kolay tespit edilir.