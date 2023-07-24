Instagram uygulaması, Google Play Store'da 1 milyardan fazla indirme sayısına sahip. Bu sıkça kullanılan uygulamada zaman zaman pek çok sorun yaşanabiliyor. Bu sorunlardan biri de Instagram'da video oynatırken videonun oynatılamaması yani donma sorunu. Kullanıcıları çileden çıkartan bu sorunu nasıl çözebileceğinize yazımızda yer verdik.

Instagram video donma sorunu nasıl çözülür?

Instagram video donma sorununun birçok nedeni olabilir. Ancak genellikle bu sorunun direkt olarak Instagram'la bir alakası olmuyor. Bu sorunun temel sebepleri arasında yavaş internet bağlantısı ve düşük donanım var. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki yöntemleri teker teker deneyebilirsiniz.

Telefonunuzu yeniden başlatın

En basit çözüm yöntemlerinden biri olarak telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Çünkü bu sorunun temel sebebi cihazınız olabilir. Arka planda çalıştırılan uygulamalar da telefonunuzun RAM'ini tükettiğinden bu sorun meydana geliyor olabilir.

Öncelikle arka planda çalıştırılan uygulamaları kapatın.

Telefonunuzu yeniden başlatın

Yeniden başlatmanın ardından Instagram uygulamasına girip sorunu kontrol edin.

Eğer sorun devam ediyorsa diğer adımlara geçin.

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Instagram uygulamasını güncelleyin

Bu sorunu yaşamanızın bir diğer sebebi de Instagram uygulamasının güncel olmaması olabilir. Uygulamalar, çeşitli kararlaştırmalar ve performans iyileştirmeleri için sık sık güncelleme yayınlar. Bu güncellemeleri yapmanız gerekmektedir.

Android telefonlar içinGoogle Play'e girip Instagram uygulamasının güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Eğer yeni bir güncelleme varsa, güncellemeyi yaparak tekrar test edin.

iOS çalıştıran bir cihaza sahipseniz App Store'a girin ve Instagram uygulamasını aynı şekilde kontrol edin. Güncelleme varsa bunu yükleyin ve tekrar test edin.

İnternet hızınızı kontrol edin

Video donma sorununun bir diğer sebebi de internetiniz olabilir. Öncelikle ağınızı değiştirin. Örneğin mobil veri kullanıyorsanız kablosuz ağa bağlanın. Ardından internet bağlantınızın indirme ve yükleme değerlerini ölçün. Eğer yetersizlik tespit ederseniz internet sağlayıcınızla irtibata geçin ve sorunun çözülmesini rica edin.

Instagram verilerini silin

Eğer yukarıdaki yöntemler işinize yaramadıysa endişelenmeyin. Bir çözüm yöntemi daha var. Her uygulama, kullandıkça telefonunuzda önbellek ve veriler bırakır. Bu veriler zamanla uygulamanın da telefonun da yavaşlamasına ve hatalara neden olabilir. Bunun için uygulamanın verilerini silmek sizi bu sorundan kurtarabilir.

Telefonunuzdan Ayarlar menüsüne girin.

Ayarlar menüsüne girdikten sonra Genel sekmesine tıklayın ve bu sekmede Uygulamalar isimli bölüme giriş yapın.

Uygulamalar ekranına girdikten sonra bölümde Instagram uygulamasını bulun ve tıklayın.

Alt bölümde çıkan menüde Depolama menüsüne tıklayın.

Açılan bölümde bulunan menülerden Verileri Temizle ya da Ön belleği sil seçeneklerinden hangisi yazıyor ise tıklayın ve ön belleği silin.

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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yöntemler işinize yaradı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.