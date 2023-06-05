Instagram Veri Arşivi Nasıl İndirilir?

2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Instagram günümüzün en popüler sosyal platformu. Instagram'da bazı basit işlemler ara menülerde yer alıyor ve bu nedenle herkes tarafından bilinmiyor. Bunlardan biri de kullanıcıların hesap hareketlerini kontrol edebildiği ve hatta verilerinin bir kopyasını indirebildiği "Hareketlerin" sekmesi. İşte Instagram veri arşivi indirme nasıl yapılır? sorusunun cevabı!

Instagram veri arşivi indirme

Instagram kullanıcılarına verilerini kontrol etme ve yönetme konusunda tam yetki veriyor. Burada sadece birkaç adımda ulaşılabilen Hareketlerin sekmesi sayesinde platformda geçirilen süre, daha önce paylaşılan fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi, etkileşimler, arşivlenenler ve yakında silinenler de dahil olmak üzere hesaptaki çeşitli hareketler kontrol edilebiliyor.

Bunun dışında kullanıcıların hesaplarında kontrol sağlamak için sıklıkla tercih ettiği bir diğer yöntem ise verilerin bir kopyasının indirilmesi. Bu, Instagram'dan fotoğraflarınızı, yorumlarınızı, profil bilgilerinizi ve daha fazlasını içeren bir kopyasının talep edilmesi anlamına geliyor.

Bu noktada platformun istenen dosyayı e-posta adresinize gönderdiğini ve bazı durumlarda 14 güne kadar gecikmelerin de yaşandığını belirtelim. Ancak genellikle bu süreyi bulmuyor ve veriler birkaç dakika içerisinde kullanıcı tarafına ulaşıyor.

Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

Adım 1: Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan profil resminize tıklayın.

Adım 2: Sağ üst köşede bulunan üç çizgiye tıklayın.

Adım 3: Açılan pencereden Hareketlerin sekmesine gidin.

Adım 4: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi burası hareketlerin yönetilmesi ve kontrol edilmesi için kullanıcılara sunuluyor. Instagram'dan verilerin bir kopyasını istemek için en altta yer alan "Bilgilerini indir" seçeneğine tıklayın.

Adım 5: Bu noktada Instagram sizden kullanıcı verilerinizi içeren dosyanın gönderilmesi için bir e-posta talep edecek. Alt kısma bunu yazın ve "İndirme Talep Et" seçeneğine dokunun. Son olarak açılan ekrana Instagram şifrenizi girin ve ileri deyin.

Adım 6: Instagram veri indirme işlemi tamam. Instagram mümkün olan en kısa sürede talep ettiğiniz dosyayı belirttiğiniz e-posta adresine gönderecek. Son olarak dosyanın spam klasörüne düştüğü bazı durumlar da oluyor. Bu nedenle orayı da kontrol etmenizde fayda var.

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