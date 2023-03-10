Instagram ve Facebook'ta Reels ödemeleri askıya alındı!

Gelen bilgilere göre Meta; Instagram ve Facebook'ta Reels içerik oluşturucularına ödeme yapan sistemi aşamalı olarak kaldırıyor.

Instagram ve Facebook'u elinde bulunduran Meta, TikTok'a rakip olabilmek adına içerik oluşturucularına Reels videoların belirli bir izlenme sayısına göre para veriyordu. Aralık 2021'de tanıtılan bu politika sayesinde, Facebook ve Instagram'da Reels kullanımı önemli oranda artmıştı. Şimdi ise Meta'dan oldukça şaşırtıcı bir hamle geldi.

Instagram Reels ödemelerinde yeni bir dönem başlıyor

Gelen bilgilere göre Meta; Instagram ve Facebook'ta Reels içerik oluşturucularına ödeme yapan sistemi aşamalı olarak kaldırıyor. İçerik oluşturucularının aylık 35 bin dolara kadar para kazanmasını sağlayan bu yöntemin, Meta tarafından yeniden gözden geçirileceği ifade ediliyor.

Şirket, Reels'teki reklamları genişletmeye hazırlanırken Facebook ve ABD'deki Instagram kullanıcıları için ödemeleri aşamalı olarak kaldırıyor. Meta'nın yenilenen reklam politikası ile içerik oluşturucularına daha dengeli bir şekilde bonuslar sunmaya devam etmeyi hedeflediği aktarıldı.

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Meta'nın şu anda içerik oluşturucular için daha adaletli gelir paylaşımı düzenlemelerini mümkün kılmak adına Reels'teki reklamları genişletmeye hazırlanırken, ödemeleri aşamalı olarak kaldırdığı ifade ediliyor. Ödemeler askıya alınırken, Meta yeni sistem için test çalışmalarına başladı.

Meta yetkililerinden gelen açıklamalara göre şirket böylelikle daha fazla içerik oluşturucusunun reklam geliri elde etmesini sağlayacak. Ayrıca Stars on Reels programı aracılığı ile daha fazla kullanıcının sanal hediyelere ulaşması amaçlanıyor.

Facebook ve Instagram Reels videoları üzerindeki reklam testleri son dönemde hız kazanmış durumda. Bu testlerin kullanımının ne zaman genele yayılacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak şirketin ödemeleri askıya almış durumda olması ile bu testlerin kısa sürede bitirileceğini söyleyebiliriz.

Facebook ve Instagram'ın TikTok'a cevabı niteliğinde olan Reels videoları son dönemde oldukça popüler hale geldi. Meta'nın yeni girişimi ile Reels videoların geleceği nokta ise merak konusu. Peki siz Instagram ve Facebook Reels ödemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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