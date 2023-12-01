Instagram Reels videoları için indirme seçeneği nasıl kapatılır?

Instagram, Reels videolarına indirme seçeneği getirdi ancak bazı kullanıcılar rahatsız oldu. Neyse ki Instagram, bu özelliği kapatma seçeneği sunuyor. Nasıl yapacağınızı anlatalım.

Instagram yakın zamanda herkese açık olarak paylaşılan Reels videolarına indirme seçeneği getirdi. Ancak bu özellik bazı kullanıcıları rahatsız etti. Neyse ki Instagram, reels videoları için indirme özelliğini kapatma seçeneği sunuyor. Gelin bunu nasıl yapacağınızı anlatalım.

Instagram Reels video indirme seçeneğini nasıl kapatırım?

Instagram yakın zamanda, en ciddi rakibi Tiktok'ta bulunan video indirme özelliğini Reels videolarına getirdi. İlk etapta ABD'de kullanıma sunulan Reels video indirme özelliği, yakın zamanda Türkiye de dahil olmak üzere tüm kullanıcılara sunuldu.

Herkese açık olarak paylaşılan Reels videolarında paylaşma simgesine dokunduğunuzda indirme seçeneğini görebilirsiniz. Ancak birçok kişi paylaştığı Reels videolarının indirilmesini istemiyor. Neyse ki yapacağınız küçük bir ayarla, videoların indirilme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Gelin şimdi bunu nasıl yapacağınızı anlatalım.

Instagram uygulamasında Profil sekmesinde sağ üstteki hamburger menüye dokunun ve Ayarlar ve gizlilik seçeneğini seçin.

Açılan sayfada Paylaşımlar ve remiksler seçeneğini seçin.

Reels videolarını indirme başlığı altında yer alan İnsanların Reels videoları indirmesine izin ver seçeneği pasif hale getirin.

Eğer Ayarlar ve gizlilik sayfasında, Paylaşım ve remiksler menüsünü göremiyorsanız endişelenmeyin çünkü bu özellik herkese açık olmayan gizli hesaplarda bulunmamaktadır. Paylaşım ve remiksler seçeneği profesyonel hesaplarda, işletme hesaplarında ve herkese açık hesaplarda görünür. Ayrıca söz konusu özellik 18 yaşından küçük kullanıcılar için varsayılan olarak kapalıdır.

Instagram video indirme nasıl yapılır?

TikTok'un bu kadar popüler olmasındaki en büyük etkenlerden biri TikTok videolarının indirilebilmesi ve instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşılmasıydı. Zira indirilen videolarda TikTok fligramı bulunuyordu ve bu videoları beğenen kişiler TikTok hesabı açıyordu.

Aynı şekilde instagram reels videolarını indirdiğinizde, bu videolarda instagram fligramı ve paylaşımı yapan kişinin kullanıcı adı yazmaktadır. İndirilen instagram videosunda lisanslı bir müzik bulunuyorsa bu müzik videodan kaldırılmaktadır.

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