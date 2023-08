Popülersosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini artırmak için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Şirketin son yeniliği ise kullanıcıları daha fazla platformda tutmak üzerine olacak gibi duruyor. Çıkan haberlere göre Instagram Reels süresi üzerinde değişiklik yapacak. Peki, Reels süresi ne kadar olacak?

Instagram Reels süresi 10 dakikaya çıkıyor!

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da en çok vakit geçirilen yer Reels oluyor. Platformun TikTok etkisiyle bünyesine kazandırdığı Reels videolar, bir oturanın bir daha çıkamayacağı şekilde.

#Instagram is working on the ability to create #Reels up to 10 minutes long ?? pic.twitter.com/jQTUM9fPsM — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 30, 2023

Kullanıcıları ekrana kilitleyen Reels videolar ilk olarak 30 saniye şeklinde karşımıza çıktı. Sonrasında ise süreler 60 ve 90 olarak şekilde uzadı. Şu anda ise mevcut olarak en fazla 90 saniyelik videolar atılıyor. Şirket ise bunu az görmüş olmalı ki süreyi uzatma çalışmaları yapıyor.

Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan bilgiye göre Instagram, 3 dakika ve 10 dakikalık Reels'leri test ediyor. Bu da kullanıcıların daha fazla platformda zaman geçireceği anlamına geliyor. Reels izlemeye girip de çıkamayanları ne yönde etkileyeceği belirsiz olsa da Instagram'ın etkileşimi artırmaya çalıştığı bariz bir şekilde ortada.

Bunu yanı sıra Instagram daha farklı özellikler üzerinde de çalışıyor. Bunlarda bir tanesi de fotoğraf çerçevesi çıkartması oluyor. Ayrıca platforma yapay zeka destekli bir fotoğraf aracı geleceği yönünde de iddialar var.

Yapay zeka destekli fotoğraf aracı ile kullanıcılar, istemedikleri nesneleri fotoğraflardan kaldırabilecek. Ayrıca uygulama içinde yalnızca yazarak görsel üretme imkanına sahip olacak. Özellikle son zamanlarda yapay zeka teknolojisinin daha geniş alanlarda yer alması, Instagram'ın da işine yarayacak gibi duruyor.

Peki, siz Instagram Reels süresi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu değişiklik iyi mi oldu kötü mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!