İnstagram oturum açma sorunu nedir?
Haberler.com - Osman Demir - Teknoloji
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İnstagram kullanıcıları oturum açma işlemlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle merak dolu sorular soruyor. Dün akşam saatlerinden bu yana sorun yaşayan kullanıcılar, İnstagram oturum açma sorunu nedir merak etti. Peki, İnstagram oturum açma sorunu nedir?
İnstagram oturum açma sorunu nedir, merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanırken özellikle oturum açma konusunda olumsuz yorumlar yapıldı. Peki, İnstagram oturum açma sorunu nedir?
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.