İnstagram oturum açma sorunu nedir, merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanırken özellikle oturum açma konusunda olumsuz yorumlar yapıldı. Peki, İnstagram oturum açma sorunu nedir?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

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