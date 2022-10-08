Instagram, mesaj kutusunun arayüzünü değiştiriyor! İşte yeni görünüm

Instagram, aylık bir milyar aktif kullanıcıyla en popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Sosyal medya devi, yeni insanları çekmek ya da hali hazırda bulunan kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için sık sık yenilikler yapıyor. Instagram'ın bu sefer de mesaj kutusunun arayüzü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki platformun mesaj kutusunun yeni arayüzü nasıl görünecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Instagram, mesaj kutusunun yeni arayüzünü test ediyor!

Sosyal medya devi Instagram, mesaj kutusunun arayüzünü yeniden tasarlamış görünüyor. Sosyal medya platformlarıyla ilgili sık sık haber yapan @hammodoh1 adlı Twitter kullanıcısı konuyla ilgili tweet paylaştı. Kullanıcının yaptığı paylaşıma göre Instagram mesaj kutusunun üst bölümünde yer alan "Birincil, Genel ve İstekler" kısmı kutucuklar içinde yer alacak. Yeni tasarımın, önceki haliyle çok farkı görünmüyor. Kullanım konusunda herhangi bir değişiklik olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.

Şimdilik test aşamasında olan yeni tasarımın kararlı sürüme ne zaman geleceği belirsiz durumda. Hatta yeniliğin kesin olarak gelip gelmeyeceği de şimdilik belli değil.

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Sosyal medya devi, ek olarak Yayın Sohbetleri üzerinde de çalışıyor. Adından da anlaşılacağı gibi canlı yayınların görüntüsüz hali olacak yenilik, Twitter Spaces özelliğiyle benzerlik gösteriyor. Instagram ayrıca soru etiketlerine video ve fotoğrafla yanıt verme fonksiyonunu da test ediyor. Bu özellik, bazı kullanıcılar tarafından uzun süredir bekleniyordu. Fotoğraf ve video yanıtları, soru soran kullanıcı tarafından da yayınlanabilecek. Platform bu iki özellikle kullanıcılar arasında etkileşimi artıracak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Instagram mesaj kutusunun test aşamasında olan yeni arayüzü nasıl? Düşüncelerinizi Yorumlar ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.