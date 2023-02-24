Instagram kurucuları, yapay zeka destekli uygulaması Artifact'i herkes için açtı

Instagram kurucuları tarafından tasarlanan haber uygulaması Artifact, herkes için açıldı ve kullanılır hale geldi! İşte detaylar..

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının öne çıkmasıyla birlikte internet kullanıcıları, haberleri buralardan takip etmeye başladı. Bu nedenle gazeteciler de platformlar üzerinde içerik üretir hale geldi. Instagram kurucuları tarafından aynı nedenle haber uygulaması Artifact 'i geçen ay duyurdu. Şimdi ise uygulama herkes için açıldı ve kullanılır hale geldi. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

haber'>Haber uygulaması Artifact artık herkes için kullanılabilir hale geldi!

Instagram kurucuları, Ocak ayında yeni haber uygulaması Artifact'ı duyurdu. Fakat henüz yeni olduğu için erişmek isteyenleri bekleme listesine alındı. Uygulama şu anda ise hem iOS hem de Android kullanıcıları için aynı anda ücretsiz oldu.

Yapay zeka destekli haber uygulaması Artifact, diğer uygulamalarla birçok alanda benzerlik gösteriyor. Uygulama ilk açıldıktan sonra yapay zeka, kullanıcıdan 10 adet konu seçmesini istiyor ek olarak da tercih ettiğiniz haber kanallarını eklemeye izin veriyor.

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Uygulama ekibi, ayrıca "önerilen" başlıklı bir bölüm de okuyucular için sunacak. Haber sonunda da önerinin geri bildirimiyle kullanımı özelleştirmeye çalışacak. Beğenilmediği durumlarda da daha iyi bir haber bulmak için çalışacak. Böylece Artifact kullanıcıların tercih ettiği alanlarda içeriklere ulaşmasını sağlıyor.

Artifact ekibi, ek olarak Instagram'dan tecrübeli olsalar ve bu konuda başarı gösterseler de yeni uygulamaları için geri bildirimleri göz ardı etmiyor. Diğer haber uygulamalarına göre daha sade ve kullanım açısından kolay uygulama yaparak deneyimi en iyi hale getirmek için uğraşıyorlar.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka destekli yeni haber uygulaması Artifact'ı indirdiniz mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.