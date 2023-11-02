Popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram'a neden giremiyorum ve Instagram çöktü mü gibi soruları merak ediyor. Downdetector'ın kayıtlarına göre erişim sorunları küresel çapta yaşanıyor.

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a geçtiğimiz dakikalardan bu yana erişim sorunları yaşanıyor. Bunun üzerine kullanıcılar da Instagram'a neden giremiyorum ve Instagram çöktü mü gibi soruları merak etmeye başladı.

Instagram küresel olarak çöktü

Meta'ya ait sosyal medya hizmetlerinde dönem dönem kesintiler yaşanabiliyor. Instagram da bunun son örneği oldu. Henüz şirketten açıklama gelmemiş olmasına rağmen, 17.00'dan bu yana global çapta kesintilerin yaşandığı bildirildi.

Uygulamaların hizmet takibin yapan Downdetector'ın kayıtlarına göre Instagram için erişim sorunları küresel çapta yaşanıyor. ABD'deki raporlar 17.00'dan sonra 2200'den fazla kişinin platformu kullanamadığını gösteriyor.

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Ülkemizde de benzer bir durum yaşandı. Kullanıcılar Instagram'a erişemediklerini söyleyerek Facebook ve Twitter gibi platformlardan şikayetlerini iletti. Fakat kesintinin sebebi şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram'da kesinti yaşadınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!