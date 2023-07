Instagram, İstenmeyen Nesneleri Kaldırma Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, her geçen yün yepyeni özellikler almaya devam ediyor. Son olarak çatı şirket Meta'nın Instagram için istenmeyen nesneleri kaldırma özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Instagram'a fotoğraftan istenmeyen nesneleri kaldırma özelliği geliyor!

Sosyal medyada paylaşmak için bir fotoğraf çekindiğinizde, bu fotoğrafta çıkan istenmeyen nesneler can sıkıcı olabilir. Bu nesne bir insan, eşya veya genel tabirle herhangi bir obje olabiliyor. Instagram'ın yeni özelliği ise bu sorun için bir çözüm getiriyor.

#Instagram is working on an AI tool for the Story editor to remove unwanted objects from photos ?? pic.twitter.com/nDUWrFbivO — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 18, 2023

Sosyal medya ile ilgili içerikler hazırlayan Alessandro Paluzzi, Instagram'daki Hikayeler kısmında yapay zeka destekli yeni bir araç keşfetti. Paluzzi tarafından paylaşılan bilgiye göre araç, fotoğraftaki istenmeyen nesnelerin kaldırılmasını mümkün kılacak.

Threads kısa mı sürdü? Mark Zuckerberg'ten açıklama geldi!

Paluzzi'nin Hikayeler bölümünde paylaştığı ekran görüntüsüne dikkatlice bakıldığında, üst kısımda görülebilen bu bu yapay zeka aracı ile ilgili detaylı bir bilgi henüz mevcut değil. Nasıl çalıştığı, başarılı sonuçlar verip vermediği ve en önemlisi de ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak tahminler, önümüzdeki haftaları işaret ediyor.

Meta, bu özellik ile üçüncü parti uygulamalara ihtiyacı ortadan kaldırmayı da hedefliyor. Zira şu anda pek çok kullanıcı, istenmeyen objeleri kaldırmak için uygulama mağazalarındaki çeşitli geliştiriciler tarafından yayımlanan uygulamaları kullanıyor. Bunların Meta'ya göre ne kadar güvenli olduğu olduğu ise meçhul.

Bunun yanı sıra Instagram, iOS kullanıcıları için Canlı Etkinlikler özelliğini de test ediyor. Kullanıcılar, uygulamayı kapatmış olsa bile arka planda yapılan yüklemeyi Kilit Ekranı üzerinden kolayca takip edebilecek. Şu anda beta sürecinde olsa bu özelliğin de yakında zaman herkese sunulması bekleniyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram'ın yeni özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.