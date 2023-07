Instagram'ın Threads Uygulaması İçin DM Özelliği Yakında Geliyor

Meta'nın Twitter rakibi ve ilk beş gününden sonra birdenbire 100 milyon aboneye ulaşan Threads, Twitter'da bulunan bir özelliği eklemek için beklenenden daha hızlı ilerliyor. Başlangıçta, Instagram CEO'su Adam Mosseri, Threads için DM özelliğinin yakın zamanda gelmeyeceğini söyledi. Şimdi ise Threads'in DM'leri beklenenden daha erken sunabileceği ortaya çıktı.

Threads için DM özelliği yolda!

Yakın zamanda Instagram'daki DM'lerin diğer bazı özelliklerle birlikte yakın zamanda Threads'e "geleceğini" belirten sızdırılmış bir dahili not ortaya çıktı. Bu aslında Threads için çok iyi bir haber. Çünkü DM özelliğini eklemek, platformda başka bir kullanıcıyla özel olarak konuşmak isteyen herkesin bunu Threads'ten çıkıp başka bir sosyal medya uygulamasına gitmeden yapabileceği anlamına geliyor.

LEAKED: Instagram Threads Document Shows New Features Coming Soon… Including Messaging! Adam Mosseri previously said Threads would not have a DM feature… Looks like that decision has changed https://t.co/pLlKJE72jt pic.twitter.com/CLlfQTEA9n — Matt Navarra (@MattNavarra) July 14, 2023

Instagram CEO'su Mosseri ayrıca, Threads için gelişmiş arama ve trendlerin de yakında geleceğini söyledi. Ek olarak Threads, birden çok hesap için destek, yalnızca tanıdığınız kişileri gösterecek kronolojik sırada bir ana sayfa akışı, hashtag desteği ve gönderileri düzenleme yeteneği sözü de verdi. Ancak kullanıcıların talepleri elbette bunlarla sınırlı değil ve çözülmesi gereken sorunlar da var.

Kullanıcılar ayrıca Instagram hesaplarını silmek zorunda kalmadan Threads hesaplarını silme seçeneği de istiyor. CEO Mosseri, bu sorunun farkında olduklarını ve çözüm için çalıştıklarını tepkiler ortaya çıkınca söyledi. Ancak bu konuda halen atılmış bir adım göremiyoruz. Yakın zamanda bu sorunun da çözülmesi elbette kullanıcıların istediği bir diğer gelişme.

Threads'in Avrupa'da kullanılması tamamen yasaklandı!

Threads'e Direkt Mesajlaşma, hashtag desteği, trendler ve gönderi düzenleme özelliklerinin beklenenden daha erken geleceği haberi kullanıcıları sevindirdi. Ancak bu özelliklerin tam olarak ne zaman uygulamaya ekleneceği konusunda herhangi bir bilgi yok. Yakın zamanda bu özellikler hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Hatta belki Threads, bir sürpriz yapıp bu özellikleri aniden uygulamaya ekleyebilir.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.