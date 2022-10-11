Instagram'ı sinirlendiren uygulama, Google Play'den kaldırıldı!

Meta, bir süre önce The OG App adlı uygulamanın App Store ve Google Play'den kaldırılmasını istemişti. Bu uygulama, Instagram için öne çıkan reklamları engelliyordu. Fakat Instagram ücretsiz bir uygulama oluşundan dolayı gelirini reklamlar üzerinden sağlıyor. Bu nedenle OG App, bunu engelleyerek şirketin politikalarını ihlal ediyordu. Peki, taraflar konuyla ilgili neler söyledi? Uygulamayı kullanmak güvenli mi? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

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The OG App isimli uygulama, Instagram'ın çıkarlarıyla çeliştiği nedeniyle Google Play üzerinden de tamamen kaldırıldı. Ayrıca uygulamayı kullanmak için Instagram hesap bilgilerinin girilmesi gerekiyordu. Bu durum da bilgilerin verilmesi nedeniyle güvenlik açısından sorun teşkil ediyordu.

İlk çıktığı andan itibaren birçok kişi tarafından kullanılan ve hızla yayınlanan uygulamada reklamları kaldırmanın yanında ek olarak bir de özelleştirilebilme özelliği de bulunuyordu. Aynı zamanda mesajlar için okundu bilgisinin kapanmasını da sağlıyordu. The OG App, Eylül ayında piyasaya çıkmasına rağmen kısa süre içinde popüler olmayı başardı.

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Meta konuyla ilgili olarak OG App hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Bu uygulama, politikalarımızı ihlal ediyor. Gerekli tüm yaptırımları gerçekleştiriyoruz."

The OG App uygulaması ise resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şimdilik kullanıcılarına hizmet veremeyeceğini açıkladı. Uygulama illegal yollar aracılığıyla Android telefonlara hala yüklenebiliyor. Fakat indirdikten sonra Instagram kullanıcılarının güvenlik konusunda sorun yaşaması muhtemel. Uygulamayı kullanan bazı Twitter kullanıcıları, bir süre sonra Instagram'ın kendilerini şüpheli giriş konusunda uyardığını açıkladı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iki taraftan hangisi haklı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.