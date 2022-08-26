Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor!

Instagram, 16 yaşın altındaki yeni kullanıcılar için hassasiyet filtresini otomatik olarak en kısıtlayıcı olan "Daha Az" olarak ayarlayacak.

Birkaç ay önce Instagram, hassas içerik filtrelerinde değişiklikler yaparak mevcut etiketleri "Daha Fazla", "Standart" ve "Daha Az" olarak değiştirdi. Bu değişiklik ile birlikte kullanıcılar filtreleri daha iyi anlayarak kendilerine en uygun seçeneği tercih edebiliyorlar.

Instagram gençlerin güvenliği için yeni önlemler alıyor

Varsayılan olarak Instagram hesaplarının hassas içerik filtresi "Standart" olarak geliyor. Ancak yapılan yeniliklerle birlikte artık 16 yaşın altındaki kullanıcılar için bu durum değişecek. Sosyal medya uygulaması, 16 yaşın altındaki yeni kullanıcılar için hassasiyet filtresini otomatik olarak en kısıtlayıcı olan "Daha Az" olarak ayarlanacağını duyurdu.

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Bu ayar Keşfet bölümünün yanı sıra Arama, Reels, Önerilen hesaplar, Akış Önerileri ve Instagram'ın sunduğu tüm hizmetlerde geçerli olacak. Yapılan değişiklik ile birlikte, gençlerin potansiyel olarak hassas içeriklerle veya bu tür içerikleri yayınlayan hesaplarla karşılaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.





Instagram yeni kullanıcılar için böyle bir karar alırken, sosyal medya uygulamasını hali hazırda kullanan gençlerden gizlilik ve güvenlik ayarlarını güncellemelerini isteyece. Popüler uygulama, gençlerden "içeriklerini kimlerin yeniden paylaşabileceğini, kimlerin onlarla iletişim kurabileceğini, hangi içerikleri görebileceklerini ve Instagram'da geçirdikleri zamanı nasıl yönetebileceklerini kontrol etme" gibi ayarları da gözden geçirmelerini isteyecek.

Instagram, son dönemde gençlerin güvenliğine odaklanan özellikler ekliyor. Şirket, Haziran ayının başında uygulama için Amber Alerts'i tanıttı. Bu hizmet sayesinde, tehlikede olan bir gencin ayrıntıları belirli kullanıcılara bir uyarı gönderi olarak ulaşıyor.

Şirket ayrıca ABD'de yaş doğrulama uygulamasını da başlatmış durumda. Bundan böyle platforma kaydolan gençlerin yaşlarını doğrulamaları gerekecek. Sosyal medyanın özellikle gençler için tehlike oluşturduğu bu dönemde Instagram'ın bu girişimleri oldukça önemli.

Siz de karşılaşabileceğiniz içeriklerin ayarını değiştirmek istiyorsanız; Instagram profilinizden Ayarlar menüsüne girip, ardından da Hesap bölümüne ulaşabilirsiniz. Açılan pencerede 'Hassas İçerik Kontrolü' kısmından ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

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