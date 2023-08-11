Instagram, Fotoğraf Albümüne Şarkı Ekleme Özelliği Getirdi

Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğraf albümüne şarkı ekleyebilme özelliğini test etmeye başladı. Ayrıca, ünlüler ile ortak videolar oluşturma imkanı ve onaylı hesaplara özel akış gibi yeni özellikler de sunulacak.

Instagram, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için platforma yeni özellik kazandırmaya devam ediyor. Kullanıcılar, Instagram hesaplarında paylaştıkları fotoğraf Albümü üzerine şarkı ekleyebilecek.

Instagram, Fotoğraf Albümü özelliği için şarkı desteği getirdi

Instagram, TikTok'ta yer alan kaydırmalı fotoğraflara şarkı ekleme özelliğini test etmeye başladı. Şarkıcı Olivia Rodrigo, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü "bad idea right?" adlı şarkısını Instagram'ın yeni özelliği ile paylaştı.

Kullanıcıları daha fazla Reels oluşturmaya teşvik etmek isteyen şirket, ünlüler ile ortak videolar oluşturma imkanı sunacak. Ünlüler, hayranları tarafından oluşturulan videoları sergileyebilecek. Bu özellik için ünlülerin en fazla 10 içerik sabitme hakkı olduğunu ve ünlüler içeriği onayladığında hayranların bildirim alacağını belirtelim.

Zenginler kulübü: Instagram'a mavi tikli kullanıcılar için özel ana sayfa geliyor!

İşbirliği özelliğinde değişikliğe giden Instagram, gönderilerde eklenecek ortak hesap sayısını üç adede çıkarıyor. İşbirliği özelliği, hem genel hem de özel hesapların ortaklaşa içerik paylaşmasına ve her hesabın akışında görünmesine olanak tanıyor.

Şirketin kullanıcılara sunacağı bir diğer önemli özellik ise onaylı hesaplara özel akış. Geçtiğimiz aylarda ücretli mavi tik satışına başlayan şirket, onaylı hesapları standart kullanıcılara kıyasla akışında daha fazla gösterecek.

Meta'nın Instagram'a yalnızca onaylı hesapların paylaşımlarını göstereceği yeni bir akış için çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Yeni özellik, yakında Android ve iOS için kullanıma sunulacak.

Siz yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.