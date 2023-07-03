Son zamanlarda İnstagram'a erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar İnstagram'ın açılmaması ve çalışmamasıyla ilgili şikayetlerini dile getiriyor. İnstagram erişimi neden kısıtlandı? Sorunun sebepleri araştırılıyor. Peki, İnstagram erişimi kısıtlandı mı? İnstagram çalışmıyor! İnstagram neden açılmıyor? İşte detaylar...

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntılar yaşanmakta. İnstagram'da meydana gelen hatanın ardından sorunun kaynağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Peki, İnstagram erişimi kısıtlandı mı? İnstagram çalışmıyor! İnstagram neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından İnstagram'da bir hata meydana geldiği söylenmektedir. İnstagram'a girişte sıkıntı yaşayan kullanıcılar, çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Son 24 saatte ortaya çıkan raporlara göre İnstagram'da kesintiler yaşandığı gözükmektedir.