Instagram DM'ye kısıtlama geldi!

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların istenmeyen fotoğraflara ve videolara maruz kalmasını önlemek için yeni bir özellik duyurdu. Kullanıcılar artık sadece bir kere mesaj atabilecekler.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, güvenlik ve gizlilik için önemli adımlar atıyor. Haberlere göre platform, kullanıcıların istenmeyen fotoğraflara ve videolara maruz kalmasını önlemek için yeni bir özellik duyurdu. Bununla birlikte Instagram DM özelliğine kısıtlama geldi. İşte detaylar!

Instagram DM'den sadece bir kere mesaj atabileceksiniz!

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram, kullanıcı DM'lerinin istenmeyen mesajlarla dolmasını engellemek için yeni bir adım attı. Söz konusu DM olduğunda kullanıcılar birçok istenmeyen fotoğraf, video ya da mesaja maruz kalıyor. Ancak yeni özellikle birlikte bu durumun azalacağına inanılıyor.

Kullanıcılar konuyla ilgili olarak iki kısıtlamayla karşı karşıya. Bu kısıtlamalardan ilgi sizi takip etmeyen birine istediğiniz kadar DM isteği gönderememek oluyor. Bununla birlikte sizi takip etmeyen birine yalnızca bir mesaj göndereceksiniz. Mesaj istediğiniz kabul edildiği takdirde DM göndermeye devam edebilirsiniz.

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Aynı zamanda birine ilk kez mesaj göndereceksiniz direkt olarak fotoğraf, video ya da sesli mesaj paylaşımı yapamayacaksınız. Bu da ilk olarak yazılı bir mesaj gönderebileceğinizi gösteriyor. Aynı şekilde isteğiniz kabul edildiği zaman yazı dışında paylaşım yapabilirsiniz.

Platform, kullanıcıların hiç tanımadıkları kişilerden sürekli olarak mesaj alarak rahatsızlık boyutunu yok etmeyi amaçladığını belirtiyor. Bu kısıtlamalarla birlikte de nu durumun önüne geçeceğine inanıyor. Meta Kadın Güvenliği Başkanı Cindy Southworth, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"İnsanların gelen kutularını açıkları zaman kendilerini güvende ve kontrolde hissetmelerini istiyoruz. Bu nedenle insanların sohbet isteğini kabul edene kadar takip etmedikleri birinden resim, video veya birden fazla mesaj almamalarını sağlayacak yeni özellikleri test ediyoruz. (…)"

Peki, siz Instagram DM kısıtlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!